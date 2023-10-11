Путин не исключил возможности проведения новой мобилизации. Когда она может начаться?

В начале сентября 2023 года президенту РФ задали вопрос о вероятности новой мобилизации в стране. По его словам, пока в стране идет хорошими темпами контрактный набор, потребности в мобилизации как таковой нет.

"Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут, сознательно и добровольно, защищая интересы Родины", — сказал Путин.

Позднее, выступая на "Валдае", Путин еще раз подтвердил, что контрактный рекрутинг в РФ покрывает потребности армии и позволяет выполнять в зоне СВО все поставленные задачи.