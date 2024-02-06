Путин назвал условие, при котором Украина сможет ударить по Казани и Самаре

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, что такие города как Казань, Волгоград и Самара могут оказаться под ударом вражеских ракет.

Согласно заявлению Верховного главнокомандующего России, если Североатлантический альянс разместит свое высокоточное оружие и тактическую авиацию на Украине, то территории, на которых расположены вышеназванные города, окажутся в зоне досягаемости оружия врагов.

Президент уточнил, что многие аэродромы, которые подходят для размещения на них оружия, на Украине расположены рядом с границами РФ.