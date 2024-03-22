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Пункты выдачи Ozon закрываются по всей России: стало известно, что с ними происходит

Пункты выдачи Ozon закрываются по всей России: стало известно, что с ними происходит

dzen.ru

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Пункты выдачи заказов популярного онлайн-магазина «Озон» по всей России прекращают свою работу на неопределенный срок.

Это решение стало ответной реакцией на введение новой политики компании, предусматривающей взимание дополнительного «сервисного сбора». Менеджмент «Озона» утверждает, что данный сбор направлен на покрытие рекламных расходов маркетплейса, но сотрудники пунктов выдачи с этим не согласны.

Многие из этих пунктов уже объявили о своем намерении не обрабатывать заказы, стоимость которых превышает 5000 рублей, в попытке сократить размеры комиссии. Другие пункты приняли более радикальные меры, полностью приостановив свою деятельность. В результате данных действий владельцы некоторых пунктов выдачи столкнулись с потерей до 30% своего дохода, что вызвало значительное недовольство и привело к массовому закрытию пунктов по всей стране. Это решение оказывает непосредственное влияние на клиентов «Озона», которые теперь сталкиваются с ограничениями в получении своих заказов.

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