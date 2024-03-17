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Пункты выдачи Ozon стали массово закрываться: названа причина

Пункты выдачи Ozon стали массово закрываться: названа причина

РБК

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Пункты выдачи товаров компании "Озон" временно приостанавливают свою работу по всей стране без указания конкретного срока.

Такое решение было принято в связи с введением "сервисного сбора" со стороны руководства компании, который, по их утверждениям, должен компенсировать все затраты на рекламу маркетплейса.

Некоторые пункты выдачи объявили, что перестают выдавать заказы, стоимость которых превышает 5000 рублей, чтобы снизить комиссию, в то время как другие приняли решение о полном закрытии. В результате, владельцы этих пунктов теряют до 30% и более, своего общего дохода.

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