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· Ульяна Сенько

Пункты выдачи Ozon массового закрываются: стало известно, что с ними происходит

Пункты выдачи Ozon массового закрываются: стало известно, что с ними происходит

t.me/shockKZN

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По всей России фиксируется масштабное закрытие пунктов выдачи популярного интернет-магазина «Озон».

Такая волна закрытий связана с введением нового «сервисного сбора» со стороны управления компании, который, по их заявлениям, должен покрывать расходы на рекламу маркетплейса.

Ряд пунктов выдачи принял решение ограничить выдачу заказов, стоимость которых превышает 5 тысяч рублей, что позволит им уменьшить размер уплачиваемой комиссии. Другие пункты приняли более радикальное решение и прекратили свою работу. Эти меры были вызваны значительными потерями доходов, которые, по некоторым оценкам, достигают 30% и более.

Эта ситуация не только влияет на сами пункты выдачи, но и создает неудобства для клиентов, которые сталкиваются с ограничениями в получении своих заказов. Принятые изменения вызвали множество дискуссий среди владельцев пунктов выдачи и конечных потребителей, поднимая вопросы об эффективности и клиентоориентированности бизнес-модели маркетплейса.

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