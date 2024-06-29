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Птица Счастья сядет на макушку: Володина указала знак, у которого с 1 июля начнется светлая жизнь

Известный астролог Василиса Володина поделилась новым прогнозом: в ближайшие месяцы один из знаков Зодиака окажется в эпицентре перемен.

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Известный астролог Василиса Володина поделилась новым прогнозом: в ближайшие месяцы один из знаков Зодиака окажется в эпицентре перемен. Фортуна приготовила ему настоящий коктейль из испытаний и возможностей.

Кому же стоит готовиться к захватывающему повороту судьбы?

По словам Володиной, в центре внимания окажутся Козероги. Звезды сулят им период значительных трансформаций, которые, хоть и потребуют мобилизации всех внутренних ресурсов, в итоге приведут к позитивным переменам.

Легко не будет:Козерогам придется проявить стойкость и решительность, чтобы пройти этот период турбулентности. Но, как говорится, за черной полосой всегда следует белая. Василиса Володина уверена: усилия Козерогов окупятся сторицей, а все испытания станут ступенями к новому, более счастливому этапу жизни.

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