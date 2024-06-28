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Птица Счастья сядет на макушку: Володина назвала знак, у которого с 1 июля начнется новая жизнь

Известный астролог Василиса Володина делится оптимистичным прогнозом для одного из знаков Зодиака, предсказывая начало нового жизненного этапа с первого июля.

bogislavyan.ru

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Известный астролог Василиса Володина делится оптимистичным прогнозом для одного из знаков Зодиака, предсказывая начало нового жизненного этапа с первого июля.

По ее словам, «Птица Счастья» готова приземлиться на «макушку» этого знака, символизируя радикальные положительные изменения и новые возможности.

Знак, озаренный удачей

Счастливым обладателем внимания Птицы Счастья становится Весы. Володина утверждает, что для Весов, известных своей гармоничной природой и стремлением к балансу, начало июля обещает быть переломным моментом в жизни. Этот период будет характеризоваться не только личным ростом и успехами, но и значительными улучшениями в межличностных отношениях и профессиональной сфере.

Причины для оптимизма

Астрологические расклады, по словам Володины, указывают на то, что планетарные аспекты особенно благоприятствуют Весам. Юпитер, планета удачи, будет играть ключевую роль, обещая расширение горизонтов и новые возможности для самореализации. Также значительное влияние окажет Венера, планета любви и финансов, которая обещает улучшение финансового положения и углубление романтических связей.

Как встретить новый этап

Володина советует Весам встретить этот период с открытым сердцем и готовностью к переменам. Важно быть открытыми для новых начинаний и не бояться выходить из зоны комфорта. Астролог подчеркивает, что активная жизненная позиция поможет Весам максимально использовать благоприятные астрологические условия.

Влияние на другие знаки

Хотя особое внимание уделено Весам, Володина напоминает, что изменения коснутся многих знаков. Каждый из знаков Зодиака по-своему почувствует влияние планетарных перемещений, поэтому июль обещает быть месяцем значительных перемен для многих.

Этот период может стать временем для новых начинаний, возможностей для роста и, возможно, решающим моментом для многих, кто готов принять вызовы и воспользоваться предоставляющимися возможностями.

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