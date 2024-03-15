Новости России
· Артем Акчурин

Психологи назвали три признака, по которым можно понять, что вас не хотят видеть

Психологи назвали три признака, по которым можно понять, что вас не хотят видеть

gazeta.ru

Подписаться в Telegram

Иногда такие ситуации возникают в жизни. Они могут происходить на работе, в новой среде или среди старых знакомых.

Даже среди близких людей можно почувствовать, что вас не принимают с расположением. Несмотря на внешний вид гармонии, возникает убеждение, что вас не желают видеть. Давайте рассмотрим три признака, по которым можно распознать, что вас не рады видеть.

В первую очередь, люди всегда находят повод отойти. В разговоре они могут подыскать оправдание, чтобы покинуть беседу. Они могут проявлять нетерпение при паузах в разговоре и настаивать на своих делах. Если они не принимают вас, они не будут внимательно слушать вас. Имеется возможность, что они будут искать причину уйти. Другие люди могут вступать в разговор, намекая на необходимость ухода.

Вторым признаком является мимолетное общение, поддерживаемое лишь из вежливости. К примеру, на работе с вами здороваются или интересуются вашим самочувствием после болезни. Существуют базовые правила вежливости, которые мы следуем, чтобы сохранить гармоничную атмосферу и избежать открытых конфликтов.

Третий признак заключается в том, что вы единственный, к кому направлены претензии. Люди не любят держать в себе чувства и могут высказывать претензии. Если замечания направлены в вашу сторону, то наверняка вас просто не рады видеть. Возможна ситуация, когда все взаимодействуют друг с другом через претензии. Или может быть один человек, который постоянно недоволен и находит недостатки у всех. Все это нормально. Однако, если претензии направлены только на вас, вероятно, вас просто не желают видеть. Люди чаще всего демонстрируют открытые признаки своего нежелания. Если вы не замечаете это продолжительное время, они скажут это прямо или будут выражать мелкие замечания.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

12 часов назад

Два дня над Казанью кружил правительственный самолет

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

вызов по травле тараканов

Новости Татарстана

8 часов назад

«Автодор» не станет понижать цены на М-12 после поручения Путина

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

заказать дизайн проект ремонта квартиры в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин поблагодарил Чернышенко за «Игры будущего»

Новости Татарстана

день назад

За убийства и оборот оружия осудят членов ОПГ в Татарстане

Новости Казани

день назад

Баскетболист УНИКСа Луи Лабери попал в ДТП в центре Казани

Новости Казани

9 часов назад

Двое мужчин засудили бар «Соль» в Казани за отказ во входе

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов принял участие в ифтаре в мечети «Ярдәм»
Лонгриды
2 дня назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Казани

час назад

Воспитанники детсада Казани по сугробам убежали через забор

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

Новости Татарстана

час назад

Почти четверть татарстанцев проголосовали в первый день выборов

Важное в РТ

2 часа назад

Ошибка брендинга: как отзывы об ООО Цифротех ударили по другой компании
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
8 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ при паводке могут установить более 150 пунктов временного размещения

Новости Казани

3 часа назад

В Казани будет отремонтирован подземный переход на улице Саид-Галеева

Новости Казани

3 часа назад

«Это был не Лабери»: Богачёв назвал игрока УНИКСа, попавшего в аварию
Интервью с экспертом: что будет с рынком жилой недвижимости в Казани в 2024 году
Интересное в Казани
4 дня назад

Интервью с экспертом: что будет с рынком жилой недвижимости в Казани в 2024 году