Психологи назвали три признака, по которым можно понять, что вам совсем не рады

Иногда такое бывает. Это может происходить на работе, в новой компании, или даже в кругу старых друзей и знакомых.

Даже среди родных нам людей можно почувствовать, что нам не рады. Вроде бы всё в порядке, но есть ощущение, что нас не принимают. Давайте рассмотрим три признака, по которым можно узнать, что вам не рады.



В первую очередь, люди всегда находят повод уйти. Вы разговариваете с кем-то, и они уходят посреди разговора. Они замечают минимальную паузу между вашими предложениями и говорят, что им пора идти. Если вам не рады, то они не будут слушать вас до конца. Возможно, рядом будут появляться другие люди, но они тоже будут искать повод, чтобы уйти. Если люди хотят, чтобы вы ушли, но не могут сказать это напрямую, они сами уйдут. Может быть, на поверхности кажется, что разговоры и продолжаются, но при этом будет видно, что они стремятся уйти. Они выйдут из разговора, даже если вы ещё не закончили свою мысль.



Например, на работе нужно поздороваться или узнать, как у вас здоровье после болезни. В обществе есть базовые этикетные требования, которые мы должны соблюдать, чтобы поддерживать нормальную атмосферу и не вступать в открытый конфликт. И если вам не рады, то вы получите только приветствие, и всё. Вы видите, что остальные люди общаются между собой, а с вами только поздоровались. Стоит задуматься, ведь если бы вас радовали появления, то они бы общались с вами гораздо больше, по крайней мере, не меньше, чем с другими.Люди не любят долго терпеть и могут высказывать претензии. Если есть какие-то претензии, то они не просто так не рады видеть вас. Но может быть такая компания, где все постоянно что-то предъявляют друг другу. Или же может быть один человек, который постоянно недоволен и критикует всех. Всё это ещё нормально. Но если претензии адресованы только вам, то, скорее всего, вас просто не рады видеть. Люди часто подают нам явные сигналы своего нежелания. Поэтому, если вы не можете понять это долгое время, они скажут это прямо или начнут высказывать мелкие претензии. Важно обратить на это внимание.