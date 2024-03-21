Новости России
· Ульяна Сенько

Психологи назвали семь «обычных» привычек, которые кричат о страхе и неуверенности в себе

Психологи назвали семь «обычных» привычек, которые кричат о страхе и неуверенности в себе

mykaleidoscope.ru

Подписаться в Telegram

Психолог выделила семь основных привычек, которые могут указывать на низкую самооценку у женщин, и подчеркивают важность активной работы над укреплением уверенности в себе.

Ключевые аспекты, такие как трудности с приемом комплиментов и частые жалобы на жизнь, выступают яркими индикаторами внутренних сомнений и неуверенности.

Неумение принимать благодарность и склонность к обесцениванию окружающих также раскрывают глубинные психологические проблемы, требующие внимания и коррекции. Специалисты отмечают, что такие поведенческие модели могут существенно влиять на личные и профессиональные отношения, ограничивая возможности женщины в достижении ее целей.

Дополнительно стоит упомянуть о влиянии невербального поведения, такого как спутанная речь и резкая жестикуляция, на восприятие окружающих. Консервативный выбор одежды и отсутствие желания рассказывать о себе могут дополнительно усиливать впечатление неуверенности.

Психологи советуют обращаться за профессиональной помощью, чтобы разобраться в причинах низкой самооценки и разработать стратегию ее повышения. Терапевтическая работа может включать методы когнитивно-поведенческой терапии, направленные на изменение негативных убеждений и повышение уровня самопринятия.

Важно помнить, что процесс укрепления самооценки — это путь, требующий времени, усилий и самоотдачи, но результаты этой работы могут радикально изменить качество жизни, открывая новые возможности для личностного и профессионального роста, сообщает marieclaire.ru.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Интересное в Казани

2 дня назад

«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье

тараканы от чего появляются в доме

Новости Казани

день назад

Школьница из Казани хотела устроить нападение на мечеть и школу

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

изготовление мебели на заказ в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч

Новости Татарстана

день назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек

Новости Татарстана

день назад

Глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию

Новости Казани

день назад

В центре Казани водитель BMW сбил трех пешеходов на переходе
Новости Татарстана
день назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

44 минуты назад

В Татарстане лесники лгали о своих доходах

Интересное в Казани

2 дня назад

«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье

Новости Казани

3 часа назад

Суд приговорил казанца к пожизненному заключению за убийство 31 пожилой женщины

Новости Татарстана

4 часа назад

Стройка участка М-12 Москва — Казань стоила почти триллион рублей
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
3 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Казани

5 часов назад

«Бахетле» в Дербышках выкупила транспортная компания

Новости Казани

6 часов назад

В Казани на месяц ограничат движение по ул. Лейтенанта Красикова

Новости Татарстана

8 часов назад

Альметьевская компания судится с заказчиком из Гонконга
Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха
Интересное в Казани
7 дней назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха