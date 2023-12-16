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· Алина Алмакаева

Психолог по семейному обучению рассказала, как на детей влияет сериал «Слово пацана»

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Споры вокруг сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" не прекращаются уже более месяца. Зрители ждут выхода новых серий, а активисты требуют запретить проект из-за пропаганды бандитизма.

Психолог Ксенья Ковалева прокомментировала эту ситуацию.

"Важно помнить, что не все семьи одинаковы. Помимо тех, где у ребенка хорошие отношения с родителями и установлен доверительный контакт, существует множество семей, где ситуация иная. Эти дети могут посмотреть сериал и скопировать поведение "героев"", - говорит специалист

Сериал не станет решающим фактором в принятии ребенком подобного решения.

Для просмотра такого сериала необходимы развитое критическое мышление, устойчивые общечеловеческие ценности, подкрепленные опытом, внутренней уверенностью и ясным пониманием различия между "добром и злом", "моим и не моим". Подростковый период – время активного формирования личности, когда закладываемые качества еще очень хрупки, а критическое мышление практически не развито, отметил специалист.

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