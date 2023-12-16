Психолог по семейному обучению рассказала, как на детей влияет сериал «Слово пацана»

Споры вокруг сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" не прекращаются уже более месяца. Зрители ждут выхода новых серий, а активисты требуют запретить проект из-за пропаганды бандитизма.

Психолог Ксенья Ковалева прокомментировала эту ситуацию.

"Важно помнить, что не все семьи одинаковы. Помимо тех, где у ребенка хорошие отношения с родителями и установлен доверительный контакт, существует множество семей, где ситуация иная. Эти дети могут посмотреть сериал и скопировать поведение "героев"", - говорит специалист

Сериал не станет решающим фактором в принятии ребенком подобного решения.

Для просмотра такого сериала необходимы развитое критическое мышление, устойчивые общечеловеческие ценности, подкрепленные опытом, внутренней уверенностью и ясным пониманием различия между "добром и злом", "моим и не моим". Подростковый период – время активного формирования личности, когда закладываемые качества еще очень хрупки, а критическое мышление практически не развито, отметил специалист.