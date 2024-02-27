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Прозрачный и ароматный: титулованный шеф-повар раскрыл секрет идеального куриного бульона

Прозрачный и ароматный: титулованный шеф-повар раскрыл секрет идеального куриного бульона

chefmarket.ru

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Приготовить кристально чистый куриный бульон, насыщенный и ароматный, не так просто, как кажется. Любая небрежность может испортить это блюдо. Поэтому мы решили поделиться некоторыми секретами профессиональных поваров.

Первое, на что следует обратить внимание, - это выбор базы для бульона. Опытные кулинары рекомендуют использовать целую курицу. На один килограмм мяса понадобится пять литров воды. Можно также использовать куринные ножки и голени, но тогда потребуется меньше воды: примерно три литра на один килограмм. Но грудку или индейку брать не рекомендуется, так как бульон получится слишком диетическим и не будет обладать богатым вкусом.

"Чтобы бульон получился прозрачным, нужно хорошо промыть тушку от внутренних органов, включая легкие, и удалить жир", - подчеркивает шеф-повар Юрий Башмаков.

Некоторые кулинары также советуют выдержать мясо в воде с льдом некоторое время. Курицу необходимо класть исключительно в холодную, а лучше ледяную воду и варить на низком огне.


Одна из распространенных ошибок - использование ароматного перца. Профессионалы не рекомендуют его добавлять в суп, чтобы не перебить естественный аромат блюда. Вместо этого рекомендуется использовать только черный перец горошком, лавровый лист, петрушку и укроп. Их следует добавлять только после закипания бульона.

Кулинары предлагают добавить в бульон морковь, немного сельдерея, лук и несколько шампиньонов. Существует один секрет - овощи следует слегка поджарить, не обязательно в духовке, можно на сухой сковороде. Такие овощи придают бульону приятный золотистый цвет, сообщает портал mosregtoday.ru.

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