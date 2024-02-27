Прозрачный и ароматный: титулованный шеф-повар раскрыл секрет идеального куриного бульона

Приготовить кристально чистый куриный бульон, насыщенный и ароматный, не так просто, как кажется. Любая небрежность может испортить это блюдо. Поэтому мы решили поделиться некоторыми секретами профессиональных поваров.



Первое, на что следует обратить внимание, - это выбор базы для бульона. Опытные кулинары рекомендуют использовать целую курицу. На один килограмм мяса понадобится пять литров воды. Можно также использовать куринные ножки и голени, но тогда потребуется меньше воды: примерно три литра на один килограмм. Но грудку или индейку брать не рекомендуется, так как бульон получится слишком диетическим и не будет обладать богатым вкусом.

"Чтобы бульон получился прозрачным, нужно хорошо промыть тушку от внутренних органов, включая легкие, и удалить жир", - подчеркивает шеф-повар Юрий Башмаков.

Некоторые кулинары также советуют выдержать мясо в воде с льдом некоторое время. Курицу необходимо класть исключительно в холодную, а лучше ледяную воду и варить на низком огне.

