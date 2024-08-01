Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Проверьте, действительно ли вам пора похудеть: рекомендации специалиста по фитнессу

Как понять, что пришло время обратить внимание ...

maccentre.ru

Подписаться в Telegram

Многие из нас время от времени задаются вопросом: действительно ли пора худеть? Похудение — это не только вопрос эстетики, но и здоровья.

Как понять, что пришло время обратить внимание на свой вес? Мы обратились за рекомендациями к известному специалисту по фитнесу, чтобы помочь вам определить, нужно ли вам начать худеть.

1. Оцените свой индекс массы тела (ИМТ)

ИМТ — это мера, которая помогает определить, находится ли ваш вес в норме по отношению к вашему росту. Чтобы рассчитать свой ИМТ, нужно разделить вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Если индекс находится в пределах 25-29.9, это указывает на избыточный вес, а значение 30 и выше свидетельствует о ожирении.

2. Прислушайтесь к своему телу

Следующий шаг — оценить, как ваш вес влияет на ваше здоровье и самочувствие. Если вы чувствуете усталость, одышку при незначительной нагрузке или боли в суставах, это может быть связано с лишним весом. Избыточный вес также может увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и других заболеваний.

3. Проверьте свои привычки в питании

Постоянное чувство голода, переедание из-за стресса или употребление большого количества высококалорийной пищи — все это может привести к набору лишнего веса. Проанализируйте свои пищевые привычки и рассмотрите возможность консультации с диетологом, чтобы разработать здоровый план питания.

4. Учитывайте медицинские показатели

Обратите внимание на такие показатели, как уровень холестерина, кровяное давление и уровень сахара в крови. Если какие-либо из этих показателей выше нормы, это может быть признаком того, что избыточный вес оказывает давление на ваше здоровье.

Если вы узнали себя в одном или нескольких из этих пунктов, возможно, пришло время задуматься о похудении. Однако помните, что любые изменения в диете или физической активности следует начинать после консультации с врачом. Похудение должно быть безопасным и постепенным, чтобы принести максимальную пользу вашему здоровью.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лазерное преображение: откройте мир ярких красо...
Интересное в Казани
2 часа назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения

Лонгриды

день назад

«Ему разбили голову»: что известно о драке на стройке у Зиганшина

Гид по скидкам Казани

день назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

жучки вонючки

Новости Казани

день назад

Утром 31 июля Казань снова ушла под воду

Новости Татарстана

день назад

10 выпускникам в Татарстана не дали аттестаты из-за фейка

отделка ванной комнаты и туалета в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Казани 29-летний водитель из-за дрифта лишился Mercedes-Benz

Новости Татарстана

день назад

2 сотрудника аэропорта Бегишево пострадали от смерча 30 июля

Новости Казани

день назад

Девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном

Новости Татарстана

23 часа назад

Школьник из Иннополиса убил ласточку и 2 птенцов
Новости Казани
час назад

Казань на 4 месте среди городов РФ по уровню зарплат у менеджеров по закупкам

Вместе с Казанью в рейтинге находятся Краснодар...

Новости Татарстана

13 минут назад

В Татарстане 1 августа видели смерч

Гид по скидкам Казани

20 часов назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

Новости Казани

4 часа назад

В Казани автомобиль перекрыл движение трамваев №5, 5а, 6, 7

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане 3 человека погибли в ДТП с «Камазом»
Татарстанцы 6 августа смогут бесплатно посетить...
Новости Казани
час назад

Татарстанцы 6 августа смогут бесплатно посетить Нацмузей РТ и его филиалы

Новости Татарстана

5 часов назад

Казанская городская дума собирается запретить иноагентам работать депутатами

Новости Татарстана

6 часов назад

Прожиточный минимум в Татарстане увеличится в 2025 году до 15 тысяч рублей

Новости Казани

7 часов назад

В Казани 3 августа в 10-й раз пройдет «Казанский велодевичник»
«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
В Татарстане уже 9 случаев лихорадки Западного ...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане уже 9 случаев лихорадки Западного Нила