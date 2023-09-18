Проверят всех: пенсионеров, у которых есть доход, кроме пенсии ждет сюрприз с 18 сентября

Пенсионерам, обладающим дополнительными источниками дохода помимо выплат пенсии, будут проверять здоровье.

Новая процедура будет запущена уже с понедельника, 18 сентября, и охватит всю страну. Региональные власти дали указание о ускорении прохождения медицинских осмотров. Основное внимание в вопросе будет уделено пенсионерам, особенно тем, кто продолжает работать.

На прошлой неделе, подобное указание было получено от властей Челябинской области. Местные чиновники подчеркнули важность активного привлечения пожилых граждан к диспансеризации в этот сезон осенью и зимой. Будет проведена активная работа с руководителями различных предприятий для достижения данной цели.