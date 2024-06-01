Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Проверят всех пенсионеров с 28 числа: пожилых россиян, которым от 60 до 85 лет, ждет новый сюрприз

В России стартует масштабная программа по защите пожилых людей от мошенничества.

Подписаться в Telegram

В России стартует масштабная программа по защите пожилых людей от мошенничества. Представители правоохранительных органов и социальных служб планируют проводить личные встречи с пенсионерами на дому, чтобы лично предупредить их об опасностях и дать практические советы, как не стать жертвой аферистов.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, такая форма работы выбрана не случайно. Несмотря на активные информационные кампании в СМИ и соцсетях, пенсионеры по-прежнему остаются наиболее уязвимой категорией граждан для мошенников. Личный контакт и доверительная беседа должны помочь достучаться до каждого и повысить уровень их финансовой грамотности и бдительности.

В ходе домашних визитов участковые, сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы будут рассказывать пенсионерам о самых распространенных схемах обмана и обучать их правилам безопасного обращения с деньгами, телефонными звонками и подозрительными предложениями. Кроме того, планируется распространение специальных памяток с рекомендациями, в том числе через сотрудников почты, которые регулярно контактируют с пенсионерами при доставке пенсий.

Особое внимание в рамках программы будет уделено людям старше 60 лет, особенно в возрасте от 60 до 85 лет, так как именно они чаще всего становятся жертвами мошенничества. Старт программы запланирован уже на ближайшее время, например, на Урале первые визиты к пенсионерам начнутся 28 мая.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Гидрометцентре Татарстана составили прогноз погоды на 4 дня

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

москва вытравить плесень госслужба

Лонгриды

день назад

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

Интересное в Казани

2 дня назад

Ак Барс Дом вдохновил атмосферой новых жилых комплексов

ремонт дверного доводчика в Москве

Новости Казани

день назад

Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

Новости Казани

день назад

На Равиля Зиганшина возбудили дело, в офисе ПСО «Казань» обыски

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 10-летний мальчик утонул в бассейне "Жемчужина"

Новости Казани

19 часов назад

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто

Новости Татарстана

18 часов назад

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА
Лонгриды
9 часов назад

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

Новости Татарстана

8 часов назад

5-летнего ребёнка ударило током от электроизгороди для скота в Татарстане

Интересное в Казани

день назад

Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!

Интересное в Казани

10 часов назад

В Татарстане стали чаще смотреть мультфильмы и семейное кино

Новости Татарстана

11 часов назад

Под Зеленодольском поезд протаранил застрявшую на ж/д путях Kia
«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов
Новости Татарстана
6 часов назад

«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75 из-за ремонта

Новости Татарстана

13 часов назад

Сколько в Казани стоит приготовить дома окрошку

Новости Казани

14 часов назад

В Казани 31 мая Ford в столкнулся с BMW и перевернулся
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще