Проверят всех пенсионеров с 28 числа: пожилых россиян, которым от 60 до 85 лет, ждет новый сюрприз

В России стартует масштабная программа по защите пожилых людей от мошенничества. Представители правоохранительных органов и социальных служб планируют проводить личные встречи с пенсионерами на дому, чтобы лично предупредить их об опасностях и дать практические советы, как не стать жертвой аферистов.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, такая форма работы выбрана не случайно. Несмотря на активные информационные кампании в СМИ и соцсетях, пенсионеры по-прежнему остаются наиболее уязвимой категорией граждан для мошенников. Личный контакт и доверительная беседа должны помочь достучаться до каждого и повысить уровень их финансовой грамотности и бдительности.

В ходе домашних визитов участковые, сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы будут рассказывать пенсионерам о самых распространенных схемах обмана и обучать их правилам безопасного обращения с деньгами, телефонными звонками и подозрительными предложениями. Кроме того, планируется распространение специальных памяток с рекомендациями, в том числе через сотрудников почты, которые регулярно контактируют с пенсионерами при доставке пенсий.

Особое внимание в рамках программы будет уделено людям старше 60 лет, особенно в возрасте от 60 до 85 лет, так как именно они чаще всего становятся жертвами мошенничества. Старт программы запланирован уже на ближайшее время, например, на Урале первые визиты к пенсионерам начнутся 28 мая.