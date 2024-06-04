Проверят каждого пенсионера: пожилых россиян, которым от 60 до 85 лет, ждет новый сюрприз

С новой инициативой по защите пожилых граждан от мошеннических действий, представители различных ведомств начнут посещать дома пенсионеров.

Эта мера направлена на предотвращение финансовых потерь среди наиболее уязвимой категории населения.

Пенсионные эксперты, включая Сергея Власова, подчеркивают необходимость таких мер, особенно в свете участившихся случаев обмана пожилых людей. «Мы регулярно видим новости о том, как пенсионеры становятся жертвами мошенников, потеряв свои сбережения», - отмечает Власов.

Согласно планам, визиты начнут с 28 мая на Урале и распространятся по другим регионам. В ходе этих визитов участковые, сотрудники уголовного розыска и патрульной службы будут информировать пенсионеров о способах защиты от аферистов, разъясняя типичные схемы мошенничества и предлагая методы предотвращения финансовых потерь.

Дополнительные меры:

Помимо личных встреч, российским пенсионерам будут раздаваться информационные листовки с советами по защите от мошенников, подготовленные совместно с работниками почтовых служб. Особое внимание уделяется лицам возрастом от 60 до 85 лет, так как статистика показывает, что именно они чаще всего становятся жертвами обмана.

Эта программа является частью широкомасштабных усилий по защите пенсионеров от мошенничества, акцентируя внимание на важности образования и предостережения. Ожидается, что благодаря этим мерам пожилые люди станут более осведомленными и смогут эффективно защитить свои финансы.