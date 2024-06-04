Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Проверят каждого пенсионера: пожилых россиян, которым от 60 до 85 лет, ждет новый сюрприз

С новой инициативой по защите пожилых граждан от мошеннических действий, представители различных ведомств начнут посещать дома пенсионеров.

carposting.ru

Подписаться в Telegram

С новой инициативой по защите пожилых граждан от мошеннических действий, представители различных ведомств начнут посещать дома пенсионеров.

Эта мера направлена на предотвращение финансовых потерь среди наиболее уязвимой категории населения.

Пенсионные эксперты, включая Сергея Власова, подчеркивают необходимость таких мер, особенно в свете участившихся случаев обмана пожилых людей. «Мы регулярно видим новости о том, как пенсионеры становятся жертвами мошенников, потеряв свои сбережения», - отмечает Власов.

Согласно планам, визиты начнут с 28 мая на Урале и распространятся по другим регионам. В ходе этих визитов участковые, сотрудники уголовного розыска и патрульной службы будут информировать пенсионеров о способах защиты от аферистов, разъясняя типичные схемы мошенничества и предлагая методы предотвращения финансовых потерь.

Дополнительные меры:

Помимо личных встреч, российским пенсионерам будут раздаваться информационные листовки с советами по защите от мошенников, подготовленные совместно с работниками почтовых служб. Особое внимание уделяется лицам возрастом от 60 до 85 лет, так как статистика показывает, что именно они чаще всего становятся жертвами обмана.

Эта программа является частью широкомасштабных усилий по защите пенсионеров от мошенничества, акцентируя внимание на важности образования и предостережения. Ожидается, что благодаря этим мерам пожилые люди станут более осведомленными и смогут эффективно защитить свои финансы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

В Казани летом 2024 ожидается экстремальная температура до +50 градусов

Гид по скидкам Казани

день назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

тараканы поморить

Новости Татарстана

16 часов назад

В 30 км от Казани появился напечатанный на 3D-принтере поселок

Интересное в Казани

3 дня назад

Продаем вторичку и покупаем квартиру в новостройке: рассказываем об условиях трейд-ин в Казани

скетчист в Самаре

Лонгриды

день назад

Мистика или реальность: таинственные места Татарстана и их история

Новости Татарстана

14 часов назад

39-летний челнинец, который ударил ребенка, пояснил свой «воспитательный шлепок»

Новости Казани

7 часов назад

Из ЖК "МЧС" в Казани эвакуируют людей

Новости Казани

12 часов назад

Утром 3 июня аэропорт Казани закрыли на прием и выпуск самолетов

Новости Татарстана

16 часов назад

Нюша не станет делить имущество при разводе с казанским бизнесменом Сивовым
Лонгриды
3 дня назад

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

Новости Татарстана

4 часа назад

Чистополь накрыл смог

Интересное в Казани

день назад

Офисным работникам обязательно к прочтению: рассказываем, что поможет избавиться от болей в спине

Новости Казани

14 часов назад

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты из Ашхабада в Казань со 2 июня

Новости Казани

15 часов назад

Вылет рейса из Казани в Анталью 2 июня задержали на 6 часов
Здание культурного наследия 19 века в Елабуге продают за 1 рубль
Новости Татарстана
8 часов назад

Здание культурного наследия 19 века в Елабуге продают за 1 рубль

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане 2 июня из-за ливня затопило село Татарская Дымская

Новости Татарстана

2 дня назад

В Европе перестали, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ убивает ваши почки

Новости Татарстана

3 дня назад

«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов
Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?
Интересное в Казани
4 дня назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?