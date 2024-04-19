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«Проверять будут всех подряд»: в России пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с середины апреля

«Проверять будут всех подряд»: в России пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с середины апреля

газетабогородское.рф

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В различных регионах России с начала апреля стартовала новая образовательная кампания, нацеленная на защиту пожилых людей от финансового мошенничества.

Этот проект предусматривает проведение уличных сессий, где пожилые люди могут получить ценные знания о способах защиты своих сбережений.

По словам Анастасии Киреевой, специалиста по пенсионным вопросам, данная программа была инициирована в ответ на увеличение числа атак на старшее поколение. В прошлом году информационные мероприятия чаще всего проходили в помещениях, но сейчас они перенесены на улицы, что делает их более доступными.

Особенно активно программа реализуется на Урале, где начальники местных отделений полиции лично ведут образовательные беседы, ориентированные на группу пожилых людей в возрасте от 60 до 80 лет. В ходе этих бесед раздаются специализированные брошюры, описывающие разнообразные виды мошенничества, включая интернет-мошенничество и мошенничество по телефону, а также методы предотвращения таких инцидентов.

Цель этой кампании — не только повысить осведомленность пожилых людей о рисках мошенничества, но и активизировать их участие в социальной жизни, обеспечивая их защиту и способствуя созданию безопасной общественной среды.

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