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«Проверять будут всех без исключения»: в России пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с середины апреля

«Проверять будут всех без исключения»: в России пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с середины апреля

ftimes.ru

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С началом апреля по всей России стартовала новаторская кампания, направленная на защиту пожилого населения от мошенничества.

В рамках этой программы, пожилые люди в возрасте 60 лет и старше будут приглашены к участию в образовательных беседах прямо на улицах различных городов.

Анастасия Киреева, специалист по вопросам пенсионного обеспечения, указывает на рост количества мошеннических атак, направленных против старшего поколения. В прошлом, такие активности чаще всего организовывались в помещениях, но сейчас, с целью большей открытости и доступности, сессии проводятся на открытом воздухе.

На Урале в реализации программы активно участвуют начальники местных отделений полиции, которые лично ведут беседы с пожилыми людьми. Особое внимание уделяется гражданам от 60 до 80 лет — группе, наиболее уязвимой к мошенничеству.

Участникам раздаются брошюры, которые подробно описывают различные типы мошеннических схем, включая интернет-мошенничество и обманные телефонные звонки, а также методы их предотвращения. Осведомленность о таких обманах является ключевым элементом предотвратительной стратегии.

Эта инициатива призвана не только просвещать пожилых людей о рисках и способах защиты от мошенничества, но и способствует созданию более безопасной среды для одной из самых уязвимых категорий населения, повышая общую бдительность и защиту.

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