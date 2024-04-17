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«Проверять будут абсолютно всех»: в России пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с середины апреля

«Проверять будут абсолютно всех»: в России пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с середины апреля

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С 16 апреля по всей России стартовала уникальная инициатива, направленная на повышение бдительности среди пожилых людей в отношении мошеннических схем.

В рамках этой программы, граждане 60 лет и старше будут останавливаться прямо на улицах для проведения информационных бесед.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объясняет, что введение такой меры вызвано ростом числа мошеннических действий, направленных против старшего поколения. В прошлые годы подобные акции обычно проходили в домах пенсионеров, однако теперь организаторы решили перейти к встречам на открытом воздухе.

В Уральском регионе к этим мероприятиям лично присоединятся руководители местных отделов внутренних дел. Они будут вести разъяснительные беседы с пожилыми людьми, акцентируя внимание на возрастной группе 60-80 лет, которая наиболее часто сталкивается с мошенничеством.

Пожилым гражданам предложат инструкции по распознаванию современных мошеннических схем, включая телефонные звонки и интернет-обман. Участники также получат брошюры, в которых подробно описаны различные виды мошенничества и методы защиты от них.

Широкое освещение этой проблемы в СМИ не всегда достигает своей цели, так как многие пенсионеры продолжают доверять незнакомым людям. Поэтому прямое и личное взаимодействие, включающее демонстрацию мошеннических приемов, считается более эффективным способом предотвращения мошенничества среди пожилого населения.

Эта инициатива — важный шаг в борьбе с мошенничеством, особенно среди пожилых людей, которые часто оказываются наиболее уязвимыми перед лицом таких угроз. Это не только увеличивает осведомленность о мошенничестве, но и способствует созданию безопасного пространства для защиты одной из самых уязвимых категорий населения.

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