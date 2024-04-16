«Проверять будут абсолютно всех»: в России пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 16 апреля

С 16 апреля в регионах России начнется новая инициатива, направленная на повышение осведомленности пожилых людей о мошеннических схемах. В рамках программы, граждане в возрасте 60 лет и старше будут останавливаться на улицах для информационных бесед.

По информации пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, новая процедура вводится в ответ на увеличение числа случаев мошенничества среди пожилого населения. В отличие от предыдущих лет, когда проверки проводились преимущественно в жилых помещениях, теперь акцент смещается на уличные встречи.

На улицах Урала начальники городских управлений внутренних дел лично присоединятся к информационным рейдам. Они будут вести беседы с пожилыми гражданами, обращая особое внимание на лиц в возрастной категории от 60 до 80 лет, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.

Пенсионерам будут разъяснять, как распознавать мошеннические схемы, актуальные в настоящее время, включая телефонные звонки и интернет-мошенничество. Также они получат информационные брошюры, детально описывающие различные виды мошенничества и методы защиты от них.

Несмотря на широкое освещение проблемы мошенничества в СМИ, многие пенсионеры продолжают доверять незнакомцам, что подчеркивает необходимость прямого и личного вмешательства. Интерактивный подход в обучении, включая наблюдение за реакцией пожилых людей на симулированные ситуации мошенничества, позволит более эффективно предупредить возможные угрозы и защитить эту уязвимую категорию граждан.

Эта инициатива является своевременным и важным шагом в борьбе с мошенничеством, особенно в отношении пожилых людей. Она не только улучшает информированность целевой аудитории, но и способствует созданию безопасной и защищенной среды для наиболее уязвимых слоев населения.