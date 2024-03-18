Проверять будут абсолютно всех: пенсионеров за 60 лет и старше ожидают неприятные перемены с 19 марта

С 19 марта в регионах Российской Федерации стартует новая инициатива, направленная на повышение осведомленности пожилых людей о мошенничестве.

В рамках программы предполагается проведение уличных встреч с пенсионерами, в ходе которых полицейские и специалисты по безопасности будут информировать их о различных видах мошеннических действий и способах их предотвращения.

Эта инициатива нацелена на защиту пожилых граждан, которые часто становятся целями мошенников. В ходе мероприятий пожилым людям будут раздаваться информационные брошюры, детализирующие разнообразные схемы обмана, а также советы по обеспечению личной безопасности. Особое внимание уделено гражданам в возрасте 60-80 лет.

В дополнение к этому, наблюдения за реакцией и взаимодействием пожилых людей в ходе образовательных встреч помогут оценить уровень их осведомленности и готовности реагировать на потенциальные угрозы. Инициатива также предполагает участие руководителей местных управлений внутренних дел для укрепления доверия между пожилыми гражданами и правоохранительными органами.