Проверять будут абсолютно всех: пенсионеров за 60 лет и старше ожидают неприятные перемены с 18 марта

С 1 марта вступает в силу новая инициатива, направленная на предотвращение мошенничества в отношении пожилых граждан. Организаторы проведут региональные беседы на улицах с пожилыми людьми, чтобы информировать их о различных мошеннических схемах. В составе команды будут работники полиции и другие специалисты, которые расскажут пенсионерам о наиболее распространенных схемах мошенничества и дадут рекомендации по их предотвращению.

Основной целью данной инициативы является защита пожилых людей от мошенничества. Уровень таких преступлений в отношении пожилых людей остается высоким, поэтому принятие мер предосторожности является крайне важным. Проверки будут проводиться на улицах в районах Урала. Особое внимание будет уделено пожилым гражданам в возрасте от 60 до 80 лет, так как именно они являются наиболее уязвимой группой. Они будут привлечены к беседам и получат специальные информационные брошюры, где подробно раскрываются различные схемы мошенничества. Специалисты также активно будут наблюдать за реакцией граждан на подобные ситуации, чтобы оценить их готовность и бдительность.

В некоторых случаях к проверкам также могут присоединиться начальники городских управлений внутренних дел.