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· Алина Алмакаева

Проверять будут абсолютно всех: пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 17 марта

Проверять будут абсолютно всех: пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 17 марта

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С 1 марта будет введена новая инициатива, нацеленная на защиту пожилых граждан от мошенничества. Организаторы будут проводить встречи с пожилыми людьми на улицах для информирования их о различных схемах мошенничества. Эта мера будет осуществляться на региональном уровне, где сотрудники полиции и другие специалисты будут рассказывать пенсионерам о наиболее распространенных мошеннических схемах и предоставлять рекомендации по их предотвращению.

Основная цель этой инициативы заключается в обеспечении защиты пожилых людей от мошенничества. Уровень мошенничества, совершаемого в отношении пожилых людей, остается высоким, поэтому эти предосторожности являются важными. Проверки будут проводиться на улицах в районах Урала. Особое внимание будет уделено привлечению пожилых людей в возрасте от 60 до 80 лет, которые являются наиболее уязвимой группой, к беседам, где они получат информационные брошюры, подробно объясняющие различные мошеннические схемы. Специалисты также будут наблюдать за реакцией граждан на такие ситуации, чтобы оценить их готовность и бдительность.

В некоторых случаях некоторые руководители городских управлений внутренних дел могут также присоединиться к проведению проверок.

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