«Проверять будут абсолютно всех»: пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 15 апреля

С 15 апреля в России стартовала новая инициатива, направленная на предупреждение пожилых людей о рисках мошенничества.

В рамках этой программы пожилые граждане в возрасте от 60 лет и старше будут останавливаться на улицах для проведения просветительских бесед. Это значительное изменение по сравнению с прошлым годом, когда проверки проводились преимущественно в жилищных условиях.

По информации от Анастасии Киреевой, пенсионного эксперта, нововведение реализуется на региональном уровне. В ходе уличных рейдов, которые в ближайшее время запланированы на Урале, пожилым гражданам будут разъяснять суть текущих мошеннических схем и методы их предотвращения.

Дополнительно, начальники городских управлений внутренних дел могут присоединяться к патрулям, обеспечивая непосредственное взаимодействие с пожилыми людьми, которые особенно уязвимы перед различными видами обмана. Статистика показывает, что в последнее время количество жертв мошенничества среди пожилых не уменьшается, а скорее возрастает, особенно через телефонные и интернет-схемы.

Во время этих встреч специалисты также будут раздавать информационные брошюры, детально описывающие распространенные мошеннические схемы, а также проводить наблюдения за реакцией пожилых людей на потенциальные угрозы в реальном времени. Это поможет убедиться, что пожилые граждане осознают возможные опасности и знают, как правильно реагировать в подозрительных ситуациях.

Эта инициатива подчеркивает важность активных мер по защите наиболее уязвимой части населения и стремление правоохранительных органов уменьшить риски мошенничества среди пожилых людей.