Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Проверять будут абсолютно всех»: пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 15 апреля

«Проверять будут абсолютно всех»: пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 15 апреля

imghub.ru

Подписаться в Telegram

С 15 апреля в России стартовала новая инициатива, направленная на предупреждение пожилых людей о рисках мошенничества.

В рамках этой программы пожилые граждане в возрасте от 60 лет и старше будут останавливаться на улицах для проведения просветительских бесед. Это значительное изменение по сравнению с прошлым годом, когда проверки проводились преимущественно в жилищных условиях.

По информации от Анастасии Киреевой, пенсионного эксперта, нововведение реализуется на региональном уровне. В ходе уличных рейдов, которые в ближайшее время запланированы на Урале, пожилым гражданам будут разъяснять суть текущих мошеннических схем и методы их предотвращения.

Дополнительно, начальники городских управлений внутренних дел могут присоединяться к патрулям, обеспечивая непосредственное взаимодействие с пожилыми людьми, которые особенно уязвимы перед различными видами обмана. Статистика показывает, что в последнее время количество жертв мошенничества среди пожилых не уменьшается, а скорее возрастает, особенно через телефонные и интернет-схемы.

Во время этих встреч специалисты также будут раздавать информационные брошюры, детально описывающие распространенные мошеннические схемы, а также проводить наблюдения за реакцией пожилых людей на потенциальные угрозы в реальном времени. Это поможет убедиться, что пожилые граждане осознают возможные опасности и знают, как правильно реагировать в подозрительных ситуациях.

Эта инициатива подчеркивает важность активных мер по защите наиболее уязвимой части населения и стремление правоохранительных органов уменьшить риски мошенничества среди пожилых людей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Важное в РТ

50 минут назад

Управляющий ВТБ в Татарстане вице-президент Марьям Давлетшина награждена медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

сервисы по борьбе с плесенью

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

ремонт скола на ванне в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В Казани были слышны сирены гражданской обороны

Новости Татарстана

6 часов назад

В Тукаевском районе Татарстана отец и сын получили удар током

Новости Татарстана

7 часов назад

В Советском районе Казани без воды остались общежитие КФУ и детсады

Новости Татарстана

час назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

Новости Казани

день назад

Из-за ремонта на Баумана «Казанскому коту» пришлось переехать
Новости Татарстана
час назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

Новости Татарстана

час назад

Минобр Татарстана намерено закупить БПЛА для техникума за 44 млн рублей

Важное в РТ

57 минут назад

Управляющий ВТБ в Татарстане вице-президент Марьям Давлетшина награждена медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Новости Татарстана

2 часа назад

Пожар на Малой Крыловке в Казани локализован

Новости Татарстана

2 часа назад

Мэр Набережных Челнов поручил провести ремонт разбитых большегрузами дорог
В Казани для помощи семьям участников СВО с начала 2024 года выделили 22 млн рублей
Новости Татарстана
12 минут назад

В Казани для помощи семьям участников СВО с начала 2024 года выделили 22 млн рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Новости Татарстана

5 часов назад

Власти Татарстана попросили обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.