«Проведем мобилизацию 3 миллионов, что дальше»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление о планах на мобилизацию

Депутат Госдумы, член оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Гурулев заявил, что сейчас власти и законодатели, как и военное командование, не обсуждают вопроса второй мобилизации россиян. Такой необходимости нет по причине оперативного набора контрактников. Их численности хватает на нужды СВО и на формирование резервных подразделений.

"Есть второй момент: давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда одномоментно оборонно-промышленный комплекс столько не даст", — объяснил Гурулев.

