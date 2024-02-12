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Провал индексации: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Провал индексации: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

refnews.ru

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В перспективе будут внесены изменения в установленный порядок индексации страховых пенсий. Предложенные изменения также охватят сроки проведения индексации. В соответствии с предлагаемым нововведением от Министерства труда и социальной защиты РФ, изменения будут относиться к пенсиям по старости, инвалидности и случаю потери кормильца. До настоящего времени индексация этих выплат проводилась ежегодно в январе, однако начиная с 2025 года начнут действовать новые правила.

В соответствии с предлагаемым планом, перерасчет страховых пенсий будет проводиться дважды в год – 1 февраля и 1 апреля. Согласно указанному плану, начиная с 1 февраля 2025 года размер страховых пенсий увеличится на 4 процента, а с 1 апреля – еще на 3,8%. В 2026 году планируется проводить индексацию с 1 января на 4% и с 1 апреля на 2,8%.

В отношении социальных пенсий, которые подлежат индексации начиная с 1 апреля, порядок останется без изменений. Предполагается, что с 1 апреля 2024 года размер социальных пенсий увеличится на 4 процента, в 2025 году – на 8%, а в 2026 году – на 8,4%.

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