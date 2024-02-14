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Провал индексации: Голикова обнародовала неприятную новость для всех россиян

Провал индексации: Голикова обнародовала неприятную новость для всех россиян

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Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает внести в законодательство страны изменения, которые касаются установленного порядка индексации страховых и социальных пенсий.

Вот основные моменты этих изменений:

Изменение сроков индексации: С 2025 года индексация страховых пенсий будет проводиться дважды в год - 1 февраля и 1 апреля. Ранее индексация происходила ежегодно только в январе. Социальные пенсии продолжат индексироваться с 1 апреля, как это было ранее.

Размеры индексации: В соответствии с новым предложением, с 1 февраля 2025 года размер страховых пенсий увеличится на 4 процента, а с 1 апреля - еще на 3,8%. В последующие годы также планируются индексации в феврале и апреле с увеличением размера пенсий.

Индексация социальных пенсий: Размер социальных пенсий также будет увеличиваться в соответствии с новыми правилами. Начиная с 1 апреля 2024 года, их размер увеличится на 4 процента, в 2025 году - на 8%, а в 2026 году - на 8,4%.

Эти изменения направлены на повышение стабильности и предсказуемости процесса индексации пенсий, что позволит пенсионерам более точно планировать свои финансы, сообщили в progorod59.

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