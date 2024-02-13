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Провал индексации: Голикова назвала неприятную новость для всех россиян

Провал индексации: Голикова назвала неприятную новость для всех россиян

dzen.ru

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Министерство труда и социальной защиты России предложило внести серьезные перемены в порядок перерасчета пенсии для пожилых россиян.

Об этом сообщает информационный портал progorod59.

Согласно предложенной реформе, с 2025 года пенсии не будут повышаться с 1 января, как это было до 2024 года. Вместо этого будет проведено два перерасчета - на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля; страховая пенсия за 2026 год также будет увеличена на 4% в феврале и на 2,8% в апреле.

Для социальных пенсий порядок перерасчета останется неизменным и будет применяться в обычном режиме с 1 апреля; в 2024 году повышение составит 4 %.

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