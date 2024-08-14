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· 16+ · Алина Алмакаева

Простой способ удалить очень липкий слой от наклейки с посуды и других поверхностей

Наклейки и этикетки – настоящая  головная  боль...

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Наклейки и этикетки – настоящая головная боль для тех, кто любит идеальный порядок. К счастью, существует несколько проверенных способов избавиться от них быстро и без следа.

Начнем с "щадящих" методов:

Механическое удаление. Попробуйте аккуратно поддеть край наклейки ногтем или пластиковой картой и медленно потянуть. Если повезёт, удастся снять её целиком.

Тепловое воздействие. Нагрейте наклейку феном — тепло размягчит клей, и она отойдёт гораздо легче. Остатки клея удалите влажной тряпкой.

Горячая ванна. Если предмет не боится воды, замочите его в тазике с горячей водой и моющим средством на 10-15 минут. После этого клей легко снимет жёсткая сторона губки для мытья посуды.

Если проблема оказалась посерьёзнее, на помощь придут "тяжёлая артиллерия" — растворители:

Спирт. Медицинский спирт или водка, нансенные на ватный диск, эффективно растворяют даже застарелый клей.

Уксус и растительное масло. Эти "жители" кухни тоже способны справиться с липкими следами. Смочите в них тряпочку и хорошенько протрите проблемный участок.

Арахисовое или оливковое масло. Нанесите небольшое количество масла на клей, подождите 5 минут, чтобы он размягчился, и удалите его пластиковым скребком.

Выбирайте способ, исходя из типа поверхности и ваших возможностей. И пусть никакие наклейки больше не омрачают вашу жизнь!

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