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· 16+ · Алина Алмакаева

Простой способ поразить липкий слой от наклейки с посуды и других поверхностей

Наклейки и этикетки  –  настоящая  головная бол...

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Наклейки и этикетки – настоящая головная боль для любителей порядка. К счастью, существует немало способов избавиться от них без следа.

1. Механическое удаление: попробуйте аккуратно поддеть край этикетки ногтем или пластиковой картой и медленно потянуть.

2. Тепловая обработка: нагрейте наклейку феном – тепло размягчит клей, и этикетка отойдет легче.

3. Водная баня: замочите предмет с этикеткой в горячей воде с моющим средством на 10-15 минут, затем удалите остатки клея губкой.

4. Растворители: спирт, водка, уксус или растительное масло помогут растворить клей. Нанесите средство на ватный диск и протрите липкое место.

5. Масляный компресс: нанесите на этикетку арахисовое или оливковое масло, оставьте на 5 минут, затем удалите размягченный клей пластиковым скребком.

Важно: перед использованием любого средства протестируйте его на незаметном участке поверхности, чтобы убедиться, что оно не повредит материал.

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