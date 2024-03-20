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· Ульяна Сенько

Простой, быстрый и вкусны салат, который можно есть даже по ночам: рецепт за 5 минут

Простой, быстрый и вкусны салат, который можно есть даже по ночам: рецепт за 5 минут

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Ночной перекус не обязательно должен быть вредным для фигуры или сна. Представляем вам рецепт салата, который можно безбоязненно употреблять даже поздно вечером.

Простота ингредиентов и скорость приготовления делают этот салат идеальным вариантом для тех, кто ищет что-то легкое и питательное.

Ингредиенты:

  • Листья шпината – 2 горсти
  • Огурцы – 1 шт.
  • Помидоры черри – 5-6 шт.
  • Авокадо – 1/2 шт.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Кунжут (по желанию) – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Начните с подготовки овощей. Тщательно промойте листья шпината и поместите их в салатник.
  2. Огурец нарежьте тонкими ломтиками или полукольцами, добавьте к шпинату.
  3. Помидоры черри разрежьте пополам и отправьте к остальным ингредиентам.
  4. Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте мякоть кубиками и добавьте в салатник.
  5. Для заправки смешайте в небольшой миске оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошенько перемешайте.
  6. Заправьте салат и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить листья шпината и кубики авокадо.
  7. По желанию посыпьте салат кунжутом для добавления хрустящей текстуры.

Этот салат не только вкусен, но и чрезвычайно полезен, благодаря богатому содержанию витаминов и минералов в авокадо, шпинате и помидорах. Легкая и освежающая заправка подчеркивает вкус ингредиентов и делает салат еще более аппетитным.

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