Простой, быстрый и вкусны салат, который можно есть даже по ночам: рецепт за 5 минут

Ночной перекус не обязательно должен быть вредным для фигуры или сна. Представляем вам рецепт салата, который можно безбоязненно употреблять даже поздно вечером.

Простота ингредиентов и скорость приготовления делают этот салат идеальным вариантом для тех, кто ищет что-то легкое и питательное.

Ингредиенты:

Листья шпината – 2 горсти

Огурцы – 1 шт.

Помидоры черри – 5-6 шт.

Авокадо – 1/2 шт.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Оливковое масло – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Кунжут (по желанию) – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Начните с подготовки овощей. Тщательно промойте листья шпината и поместите их в салатник. Огурец нарежьте тонкими ломтиками или полукольцами, добавьте к шпинату. Помидоры черри разрежьте пополам и отправьте к остальным ингредиентам. Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте мякоть кубиками и добавьте в салатник. Для заправки смешайте в небольшой миске оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошенько перемешайте. Заправьте салат и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить листья шпината и кубики авокадо. По желанию посыпьте салат кунжутом для добавления хрустящей текстуры.

Этот салат не только вкусен, но и чрезвычайно полезен, благодаря богатому содержанию витаминов и минералов в авокадо, шпинате и помидорах. Легкая и освежающая заправка подчеркивает вкус ингредиентов и делает салат еще более аппетитным.