Простой, быстрый и вкусны салат, который можно есть даже по ночам: рецепт за 5 минут
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Ночной перекус не обязательно должен быть вредным для фигуры или сна. Представляем вам рецепт салата, который можно безбоязненно употреблять даже поздно вечером.
Простота ингредиентов и скорость приготовления делают этот салат идеальным вариантом для тех, кто ищет что-то легкое и питательное.
Ингредиенты:
- Листья шпината – 2 горсти
- Огурцы – 1 шт.
- Помидоры черри – 5-6 шт.
- Авокадо – 1/2 шт.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Кунжут (по желанию) – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Начните с подготовки овощей. Тщательно промойте листья шпината и поместите их в салатник.
- Огурец нарежьте тонкими ломтиками или полукольцами, добавьте к шпинату.
- Помидоры черри разрежьте пополам и отправьте к остальным ингредиентам.
- Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте мякоть кубиками и добавьте в салатник.
- Для заправки смешайте в небольшой миске оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошенько перемешайте.
- Заправьте салат и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить листья шпината и кубики авокадо.
- По желанию посыпьте салат кунжутом для добавления хрустящей текстуры.
Этот салат не только вкусен, но и чрезвычайно полезен, благодаря богатому содержанию витаминов и минералов в авокадо, шпинате и помидорах. Легкая и освежающая заправка подчеркивает вкус ингредиентов и делает салат еще более аппетитным.
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