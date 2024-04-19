Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Простоят чистыми до самой осени: пара ложек такого продукта отмоют окна до кристального сияния

Простоят чистыми до самой осени: пара ложек такого продукта отмоют окна до кристального сияния

Подписаться в Telegram

Пользователям был представлен метод достижения идеального блеска на окнах после их мытья. Подробности этой домашней хитрости были опубликованы на портале hibiny.ru.

Одной из основных сложностей при чистке окон является то, что они могут быстро снова покрыться пылью и грязью. Однако хозяйки домов нашли способ справиться с этой проблемой. Имеются продукты, которые не только помогут придать окнам чистоту, но и защитят их от загрязнений на длительное время.

Для приготовления удивительного раствора понадобится свежевыжатый лимонный сок и обычная вода. Смесь для мытья окон делается путем смешивания двух столовых ложек лимонного сока с 1,5 литром чистой воды. Такой состав можно легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Полученное средство следует нанести на вымытое окно и оставить на некоторое время. Через несколько минут поверхность следует протереть сухой микрофиброй.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

17 апреля Татарстан вновь пострадал от беспилотников

Интересное в Казани

день назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году

как в доме появляются клопы

Новости Татарстана

день назад

Госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

застеклить лоджию 6 метров цена в Екатеринбурге

Новости Татарстана

10 часов назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Новости Татарстана

день назад

20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон

Новости Татарстана

день назад

Жительница Нижнекамска забрала 35 млн рублей из кассы банка и получила 7,5 лет

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане бывшему сотруднику МВД придется вернуть в казну 59,7 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 19-летний водитель в момент ДТП вылетел из салона авто и погиб
Лонгриды
3 часа назад

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Новости Татарстана

6 часов назад

Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

Новости Татарстана

7 часов назад

Украинские кибер-террористы атаковали СМИ «Казанский репортёр»

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане дефицит инженеров и рабочих промышленных предприятий

Новости Татарстана

8 часов назад

Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
12 часов назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

8 часов назад

Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова

Новости Татарстана

9 часов назад

3 казанских парка вошли в реестр лучших практик по благоустройству в РФ

Новости Татарстана

14 часов назад

Всех пострадавших от взрыва беспилотника выписали из больницы в Татарстане
Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»
Интересное в Казани
4 дня назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»