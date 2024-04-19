Простоят чистыми до самой осени: пара ложек такого продукта отмоют окна до кристального сияния

Пользователям был представлен метод достижения идеального блеска на окнах после их мытья. Подробности этой домашней хитрости были опубликованы на портале hibiny.ru.

Одной из основных сложностей при чистке окон является то, что они могут быстро снова покрыться пылью и грязью. Однако хозяйки домов нашли способ справиться с этой проблемой. Имеются продукты, которые не только помогут придать окнам чистоту, но и защитят их от загрязнений на длительное время.

Для приготовления удивительного раствора понадобится свежевыжатый лимонный сок и обычная вода. Смесь для мытья окон делается путем смешивания двух столовых ложек лимонного сока с 1,5 литром чистой воды. Такой состав можно легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Полученное средство следует нанести на вымытое окно и оставить на некоторое время. Через несколько минут поверхность следует протереть сухой микрофиброй.