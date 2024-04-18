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Простоят чистыми до самой осени: несколько ложек такого продукта отмоют окна до кристального сияния

Простоят чистыми до самой осени: несколько ложек такого продукта отмоют окна до кристального сияния

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На портале hibiny.ru делятся секретом, как достичь кристального блеска окон после их мытья.

Одной из основных проблем при чистке окон является то, что они могут быстро покрыться пылью и грязью снова. Однако хозяйки нашли способ решить эту проблему. Существуют специальные продукты, которые помогают не только очистить окна, но и защитить их от загрязнений на длительное время.

Для приготовления удивительного раствора вам понадобятся свежевыжатый лимонный сок и обычная вода. Для создания моющего средства для окон нужно соединить две столовые ложки лимонного сока с 1,5 литрами чистой воды. Такую смесь легко приготовить из доступных ингредиентов. После нанесения раствора на вымытое окно его нужно немного оставить на поверхности. По прошествии нескольких минут следует протереть окно на сухо микрофиброй.

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