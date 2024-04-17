Простоят чистыми до самой осени: несколько ложек этого продукта отмоют окна до кристального сияния

Новый способ достижения кристального блеска окон после уборки был представлен россиянам на портале hibiny.ru.

Одной из основных сложностей при мойке окон является то, что они могут быстро загрязниться снова. Но теперь хозяйки нашли решение этой проблемы. Существуют специальные продукты, которые помогут не только очистить окна, но и защитят их от грязи на длительное время.

Для приготовления уникального раствора потребуется свежевыжатый лимонный сок и чистая вода. Для создания моющего средства необходимо смешать две столовые ложки лимонного сока с 1,5 литрами воды. Этот состав можно легко приготовить из доступных продуктов. Равномерно нанесите смесь на вымытое окно и оставьте на некоторое время. После нескольких минут протрите поверхность сухой микрофиброй.