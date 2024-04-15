Простоят чистыми до осени: пара ложек этого продукта отмоют окна до кристального сияния

На портале hibiny.ru была опубликована информация о том, как достичь кристального блеска окон после их очистки.

Основной проблемой при уборке окон является возможность того, что они снова станут грязными и пыльными сразу после мойки. Однако хозяйки нашли способ решить эту задачу, предлагая продукты, которые не только помогут очистить окна, но и защитят их от загрязнений на продолжительное время.

Для приготовления эффективного раствора для мытья окон, требуется свежевыжатый лимонный сок и обычная вода. Для создания этого средства необходимо смешать две столовые ложки лимонного сока с 1,5 литрами чистой воды. Такой состав можно легко приготовить дома, используя доступные продукты. Распределите полученное средство на вымытые окна, оставьте на короткое время, затем протрите поверхность сухой микрофиброй.