Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Простоят чистыми до осени: пара ложек этого продукта отмоют окна до кристального сияния

Простоят чистыми до осени: пара ложек этого продукта отмоют окна до кристального сияния

Подписаться в Telegram

На портале hibiny.ru была опубликована информация о том, как достичь кристального блеска окон после их очистки.

Основной проблемой при уборке окон является возможность того, что они снова станут грязными и пыльными сразу после мойки. Однако хозяйки нашли способ решить эту задачу, предлагая продукты, которые не только помогут очистить окна, но и защитят их от загрязнений на продолжительное время.

Для приготовления эффективного раствора для мытья окон, требуется свежевыжатый лимонный сок и обычная вода. Для создания этого средства необходимо смешать две столовые ложки лимонного сока с 1,5 литрами чистой воды. Такой состав можно легко приготовить дома, используя доступные продукты. Распределите полученное средство на вымытые окна, оставьте на короткое время, затем протрите поверхность сухой микрофиброй.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

Студент из Казани выкупил у «дочки» «Ашана» 40 ТЦ

Новости Татарстана

8 часов назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

профессиональная химия для борщевика

Новости Татарстана

10 часов назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

ремонт бассейнов из пвх в Москве

Новости Татарстана

день назад

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Новости Татарстана

5 часов назад

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге

Новости Татарстана

14 часов назад

В Советском районе Казани без воды остались общежитие КФУ и детсады
Новости Татарстана
13 часов назад

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

Новости Татарстана

5 часов назад

Инновационные ТЭНы для радиаторов отопления: современные решения для эффективного обогрева

Новости Татарстана

7 часов назад

Автор «Слова пацана» Роберт Гараев начал писать книгу о женских криминальных бандах

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Новости Татарстана

12 часов назад

Власти Татарстана попросили обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней
Татарстанские спасатели ищут двух рыбаков, пропавших на Свияге
Новости Татарстана
7 часов назад

Татарстанские спасатели ищут двух рыбаков, пропавших на Свияге

Новости Татарстана

15 часов назад

Очевидцы сняли на видео клубы дыма на лугах в Елабужском районе Татарстана

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане рабочая неделя начнется с грозы и потепления до +16

Новости Казани

день назад

В Казани на празднование Дня России потратят 9,5 млн рублей
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.