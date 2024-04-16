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Простоят чистыми до осени: несколько ложек этого продукта отмоют окна до кристального сияния

Простоят чистыми до осени: несколько ложек этого продукта отмоют окна до кристального сияния

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На портале hibiny.ru была опубликована информация о том, как достичь идеального блеска окон после мойки.

Существо этой хитрости для хозяек заключается в том, что окна могут быстро снова покрыться пылью и грязью после уборки. Но был найден способ решить эту проблему.

Специальные продукты не только помогут привести окна в порядок после уборки, но и обеспечат им долговременную защиту от загрязнений. Для приготовления удивительного раствора необходимо смешать свежевыжатый лимонный сок с обычной водой. Для создания моющего средства для окон требуется смешать две столовые ложки лимонного сока с 1,5 литрами воды. Такой состав можно легко приготовить из доступных продуктов прямо у себя дома. Полученную жидкость следует нанести на вымытое окно, оставить на нем на некоторое время, а затем вытереть сухой микрофиброй.

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