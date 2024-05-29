Просто кошмар: стало известно, что нашли в гараже у арестованного замминистра
Соцсети
Дело заместителя министра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве, обросло новыми подробностями. В центре внимания - декларации о доходах и имуществе генерала, которые открыли публике немало интересного.
Гараж генерала:
12 автомобилей - таким впечатляющим автопарком обзавелась семья Иванова к 2019 году.
Chevrolet Suburban, Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 - эти имена говорят сами за себя.
"Стальной" привет из прошлого:
Но главным экспонатом этой коллекции стал черный лимузин ЗИС-110 - символ роскоши и власти советской эпохи. Выпущенный почти 75 лет назад, этот автомобиль сегодня является настоящей редкостью и оценивается в миллионы.
Наличие такого уникального автомобиля в гараже генерала Иванова вызывает множество вопросов. Был ли это просто каприз любителя ретро или за этой покупкой скрывалось что-то большее? Расследование продолжается.
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