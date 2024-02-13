Просто какая-то труха: Росконтроль назвал чай, который не стоит брать даже по скидке
lnc.by
Представители Экспертного центра Росконтроль назвали чайные марки, внесенные в список нежелательных продуктов. Эти марки не рекомендуются к покупке из-за серьезных нарушений качества. Фактически, чай из этого списка является низкокачественным продуктом.
По результатам проверки, эксперты опубликовали результаты для зеленого и черного чая, а также для всех упаковок, в которых этот напиток продается в магазинах. Специалисты приобрели различные известные бренды чая, доступные в супермаркетах, и несколько из них не прошли лабораторное исследование.
В целом, эксперты Росконтроля отмечают, что плесень может быть обнаружена у многих производителей чая. Обычно заваривание чая кипятком может помочь в нейтрализации негативного воздействия плесени на организм. Однако в данном случае количество плесени превышает норму в два раза, поэтому заваривание кипятком оказывается бесполезным.
Зеленый пакетированный чай «Basilur» также вошел в список нежелательных продуктов из-за аналогичного нарушения. Содержание плесени в этом чае превышает норму в 15 раз, а вкус заваренного чая оказался неприятным. В результате товар был оценен как самый низкокачественный среди своей категории.