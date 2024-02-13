Просто какая-то труха: Росконтроль назвал чай, который не стоит брать даже по скидке

Представители Экспертного центра Росконтроль назвали чайные марки, внесенные в список нежелательных продуктов. Эти марки не рекомендуются к покупке из-за серьезных нарушений качества. Фактически, чай из этого списка является низкокачественным продуктом.



По результатам проверки, эксперты опубликовали результаты для зеленого и черного чая, а также для всех упаковок, в которых этот напиток продается в магазинах. Специалисты приобрели различные известные бренды чая, доступные в супермаркетах, и несколько из них не прошли лабораторное исследование.





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Например, марка чаяGlobus, черный чай с происхождением из Цейлона, была внесена в список нежелательных продуктов. Микроскопический анализ упаковки выявил наличие плесени среди листьев чая.В целом, эксперты Росконтроля отмечают, что плесень может быть обнаружена у многих производителей чая. Обычно заваривание чая кипятком может помочь в нейтрализации негативного воздействия плесени на организм. Однако в данном случае количество плесени превышает норму в два раза, поэтому заваривание кипятком оказывается бесполезным.Зеленый пакетированный чайBasilurтакже вошел в список нежелательных продуктов из-за аналогичного нарушения. Содержание плесени в этом чае превышает норму в 15 раз, а вкус заваренного чая оказался неприятным. В результате товар был оценен как самый низкокачественный среди своей категории.