Просто какая-то муть: Росконтроль назвал чай, который не стоит брать даже по скидке

Эксперты Росконтроля представили черный список брендов чая, которые не рекомендуется приобретать из-за серьезных нарушений в их качестве.



Специалисты из экспертного центра Росконтроля, объединяющего потребителей, опубликовали список марок чая, попавших в категорию нежелательных продуктов. В частности, в результате проведенной проверки были выявлены серьезные нарушения для зеленого и черного чая. Эксперты закупили ряд известных брендов чая, доступных в супермаркетах, и произвели лабораторное исследование.





Например, марка чая "Globus", черный чай с происхождением из Цейлона, была включена в черный список. Микроскопический анализ упаковки показал наличие плесени среди листьев чая.В целом, эксперты Росконтроля отметили, что плесень может быть обнаружена в продуктах многих производителей. Однако обычное заваривание чая кипятком обычно способно устранить негативное влияние плесени на организм. В данном случае количество плесени превышает норму в два раза, поэтому обычное заваривание чаем может быть бесполезным для ее нейтрализации.Зеленый пакетированный чай "Basilur" также попал в список нежелательных продуктов из-за аналогичного нарушения. Эксперты заявили, что содержание плесени в этом чае превышает норму в 15 раз, а вкус заваренного чая имеет неприятный оттенок. Из-за этих факторов товар получил самую низкую оценку в своей категории.