Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Просто бросаю лук в морозилку, и проблема решена: делаю так неизменно перед Новым Годом

Чтобы облегчить кулинарный процесс и не тратить...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

Новый год — время кулинарных изысков и любимых традиционных блюд, а значит, подготовка к праздничному столу требует много сил и времени. Чтобы облегчить кулинарный процесс и не тратить драгоценные минуты на подготовку, опытные хозяйки используют маленькие лайфхаки.

Один из таких секретов — заморозка лука. Оказывается, эта простая техника экономит не только время, но и помогает сохранить свежесть продукта. Узнаем, как правильно заморозить лук и почему это полезно делать перед праздниками.

Зачем замораживать лук перед Новым годом?

Лук является одним из самых востребованных ингредиентов в зимних салатах, горячих блюдах и закусках. Благодаря заморозке вы сэкономите время на подготовке — всё уже нарезано, и лук сохраняет свежесть на долгие месяцы. Это также позволяет избежать резкого запаха в холодильнике и слез во время приготовления, ведь замороженный лук можно использовать сразу, не размораживая.

Как заморозить лук: пошаговый процесс

  1. Выбор лука. Для заморозки подойдёт как обычный репчатый лук, так и сладкий или красный. Выбирайте свежие, упругие луковицы без повреждений.
  2. Подготовка. Лук очистите и нарежьте кубиками или полукольцами — в зависимости от того, как вы планируете его использовать в блюдах.
  3. Заморозка на поддоне. Разложите нарезанный лук тонким слоем на поддоне или разделочной доске, чтобы кусочки не слипались. Поместите поддон в морозильник на 1-2 часа.
  4. Упаковка. Когда лук замёрзнет, пересыпьте его в герметичный пакет или контейнер. Такой подход позволяет легко брать нужное количество лука, а остальное остаётся замороженным и свежим.

Преимущества заморозки лука

  • Экономия времени. Уже нарезанный лук просто добавляется в любое блюдо — будь то салат или запеканка.
  • Отсутствие лишнего запаха. Замороженный лук не издаёт резкого запаха, который часто бывает в холодильнике от свежего.
  • Длительное хранение. Замороженный лук сохраняет все свои полезные свойства и вкус до полугода.
  • Удобство при готовке. Замороженные луковые кубики легко добавляются в горячие блюда прямо из морозилки.

Как использовать замороженный лук

Лук из морозилки отлично подходит для супов, тушеных блюд, соусов и запеканок. Для салатов его лучше разморозить, но для остальных горячих блюд размораживание не требуется. Просто добавьте нужное количество в сковороду или кастрюлю.

Маленький совет для идеального новогоднего стола

Заморозка лука — это лишь один из множества кулинарных приёмов, которые помогут сэкономить время и усилия перед праздником. Вместе с луком вы можете заморозить другие нарезанные овощи или зелень, подготовив базу для будущих праздничных блюд.

Замораживая лук перед Новым годом, вы получаете готовый продукт, который можно использовать в любое время, не беспокоясь о подготовке. Этот простой, но эффективный лайфхак облегчит ваши кулинарные хлопоты и добавит удобства в предпраздничную суету.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Дешевле Казани»: почему россияне покупают недвижимость в Турции

Интересное в Казани

22 часа назад

“Нельзя поголовно принимать БАДы и пить соки для детокса": диетолог из Казани объяснила, почему не все могут похудеть и удержать результат

москитная сетка от тараканов на вентиляцию

Новости Казани

день назад

Одна из самых опасных маньячек будет содержаться в психбольнице Казани

Новости России

2 дня назад

ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

поиск воды на участке в Санкт-Петербурге

Новости Казани

11 часов назад

Метеоролог Переведенцев рассказал о погоде предстоящей зимой в Казани

Новости Казани

день назад

Сын мэра Казани Тагир Метшин стал старшим преподавателем Казанского вуза

Новости Казани

день назад

Не все дома казанцев дождутся капительного ремонта

Новости Казани

23 часа назад

В Казани судят 56-летнего таксиста-отравителя, ему грозит до 20 лет заключения

Новости Казани

день назад

В Казани судят мужчину, который домогался дочери
Новости Казани
21 час назад

Движение по Горьковскому шоссе хотят открыть уже в декабре

На территории работают 86 человек и 24 единицы ...

Новости Казани

30 минут назад

Жителей Казани предупреждают о сильной гололедице в выходные

Важное в РТ

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» подключило участок подводного перехода через реку в Республике Татарстан

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане на трассе М7 «Волга» столкнулись грузовик и легковушка

Новости Татарстана

19 часов назад

УК оштрафовали на 125 тысяч рублей из-за затопленного подвала и мусора
В Татарстане ожидается снег с дождем и сильный ...
Новости Татарстана
25 минут назад

В Татарстане ожидается снег с дождем и сильный ветер в выходные

Новости Казани

20 часов назад

Девушка из Казани примет участие в шоу «Ярче звёзд»

Новости Татарстана

21 час назад

Челнинка нашла тело 34-летнего сына в подъезде

Новости Татарстана

22 часа назад

В РТ открылся парк альпак
Это не обязательно делать самостоятельно: показ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь