Простейший рецепт без стерилизации: маринованные огурцы по-фински — хрустящие, словно из бочки
songscribe.ru
Маринованные огурцы по-фински отличаются своим неповторимым хрустом и ароматом, делая их идеальной закуской на каждый день или ярким дополнением к праздничному столу. Процесс маринования без стерилизации делает этот рецепт особенно простым и доступным.
- Необходимые продукты:
Огурцы (желательно мелкие, корнишоны): 1 кг
Вода: 1 л
Крупная морская соль: 2 столовые ложки
Сахар: 2 столовые ложки
Столовый уксус (9%): 150 мл
Чеснок: 4 зубчика
Лук: 1 большой, нарезанный кольцами
Душистый перец: десять горошин
Семена горчицы: 1 чайная ложка
Укроп: пару веточек
Листья вишни или хрена (по желанию, для дополнительного аромата и хруста)
- Подготовка:
Очистка огурцов: Хорошо вымойте огурцы под проточной водой, обрежьте концы. Это поможет сделать огурцы более хрустящими и обеспечит лучшее проникновение маринада.
- Приготовление маринада:
Варка маринада: В большой посуде смешайте воду, соль и сахар. Доведите до кипения и варите, пока соль и сахар полностью не растворятся.
Добавление уксуса: Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус.
Остывание: Дайте маринаду остыть до комнатной температуры.
- Маринование:
Укладка огурцов: В чистые, сухие банки на дно положите листья вишни или хрена, добавьте кольца лука, зубчики чеснока, душистый перец, семена горчицы и укроп.
Заполнение банок: Плотно уложите огурцы в банки.
Заливка маринадом: Залейте огурцы охлажденным маринадом так, чтобы он полностью их покрыл.
Закрытие банок: Закрутите крышки и оставьте банки в прохладном месте на 24 часа, после чего перенесите в холодильник для хранения.
- Советы для лучшего результата:
Использование листьев вишни или хрена улучшает не только вкус, но и помогает сохранить хруст огурцов.
Дайте огурцам настояться хотя бы неделю перед употреблением, чтобы вкусы полностью соединились.
Эти огурцы будут идеальным дополнением к салатам, бутербродам или просто как вкусная закуска. Наслаждайтесь!
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань