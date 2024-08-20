Простейший рецепт без стерилизации: маринованные огурцы по-фински — хрустящие, словно из бочки

Маринованные огурцы по-фински отличаются своим неповторимым хрустом и ароматом, делая их идеальной закуской на каждый день или ярким дополнением к праздничному столу. Процесс маринования без стерилизации делает этот рецепт особенно простым и доступным.

Необходимые продукты:

Огурцы (желательно мелкие, корнишоны): 1 кг

Вода: 1 л

Крупная морская соль: 2 столовые ложки

Сахар: 2 столовые ложки

Столовый уксус (9%): 150 мл

Чеснок: 4 зубчика

Лук: 1 большой, нарезанный кольцами

Душистый перец: десять горошин

Семена горчицы: 1 чайная ложка

Укроп: пару веточек

Листья вишни или хрена (по желанию, для дополнительного аромата и хруста)

Подготовка:

Очистка огурцов: Хорошо вымойте огурцы под проточной водой, обрежьте концы. Это поможет сделать огурцы более хрустящими и обеспечит лучшее проникновение маринада.

Приготовление маринада:

Варка маринада: В большой посуде смешайте воду, соль и сахар. Доведите до кипения и варите, пока соль и сахар полностью не растворятся.

Добавление уксуса: Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус.

Остывание: Дайте маринаду остыть до комнатной температуры.

Маринование:

Укладка огурцов: В чистые, сухие банки на дно положите листья вишни или хрена, добавьте кольца лука, зубчики чеснока, душистый перец, семена горчицы и укроп.

Заполнение банок: Плотно уложите огурцы в банки.

Заливка маринадом: Залейте огурцы охлажденным маринадом так, чтобы он полностью их покрыл.

Закрытие банок: Закрутите крышки и оставьте банки в прохладном месте на 24 часа, после чего перенесите в холодильник для хранения.

Советы для лучшего результата:

Использование листьев вишни или хрена улучшает не только вкус, но и помогает сохранить хруст огурцов.

Дайте огурцам настояться хотя бы неделю перед употреблением, чтобы вкусы полностью соединились.

Эти огурцы будут идеальным дополнением к салатам, бутербродам или просто как вкусная закуска. Наслаждайтесь!