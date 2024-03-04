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Простейшие пирожки для всех, кто на диете: берем кефир и 1 яйцо

Простейшие пирожки для всех, кто на диете: берем кефир и 1 яйцо

povar.ru

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Пирожки являются поистине культовым блюдом советской кухни, которое зарекомендовало себя еще задолго до советских времен.

Их основной составляющей является картошка, которую дополняют различные компоненты, обеспечивая разнообразные вкусы. Классическими добавками к картофельному пюре являются жареный или свежий зеленый лук, а также яйца, что делает каждый пирожок уникальным и ароматным.

Тем не менее, помимо начинки, важную роль в формировании вкуса играет и само тесто. Оно должно быть мягким, нежным и одновременно пышным. Важнее всего это, если пирожки готовятся на сковороде, чтобы тесто не впитывало слишком много масла и равномерно пропекалось.

Итак, для приготовления пирожков нужны следующие ингредиенты:

Для теста:
- 250 мл кефира,
- 1 яйцо,
- 1 чайная ложка соли,
- 1 столовая ложка сахара,
- 30 мл растительного масла,
- 400 г муки,
- 1 чайная ложка разрыхлителя.


Для начинки:
- 400 г картофеля,
- 1 луковица,
- пучок укропа,
- половина чайной ложки соли.

Для начала добавим в кефир соль, сахар и разбитое яйцо. Тщательно перемешиваем, чтобы ингредиенты полностью растворились. Затем вливаем в кефир растительное масло, просеиваем муку и добавляем разрыхлитель. Таким образом, мы замешиваем тесто до получения мягкой и эластичной консистенции. Под целлофаном оставляем тесто на 15 минут, чтобы оно отдохнуло.

В то время как тесто отдыхает, готовим начинку. Для этого превращаем заранее отваренный картофель в пюре. Мелко нарезаем лук и обжариваем его до золотистой окраски. Также измельчаем пучок укропа.

После отдыха, тесто делим на 16 равных частей и формируем из них колобки. Затем оставляем их еще под целлофаном на 10 минут. Раскатываем каждый колобок в лепешку и выкладываем на нее начинку. Запечатываем начинку внутри теста, формируя пирожки, а затем обжариваем их на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон. При подаче на стол важно помнить, чтобы пирожки были выложены на сковороду швом вниз, чтобы сохранить форму и привлекательный внешний вид блюда.

Таким образом, мы получаем вкусное и сытное угощение, которое идеально подходит как для семейного обеда, так и для уютного ужина.

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