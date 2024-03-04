Простейшие пирожки для всех, кто на диете: берем кефир и 1 яйцо
povar.ru
Пирожки являются поистине культовым блюдом советской кухни, которое зарекомендовало себя еще задолго до советских времен.
Их основной составляющей является картошка, которую дополняют различные компоненты, обеспечивая разнообразные вкусы. Классическими добавками к картофельному пюре являются жареный или свежий зеленый лук, а также яйца, что делает каждый пирожок уникальным и ароматным.
Тем не менее, помимо начинки, важную роль в формировании вкуса играет и само тесто. Оно должно быть мягким, нежным и одновременно пышным. Важнее всего это, если пирожки готовятся на сковороде, чтобы тесто не впитывало слишком много масла и равномерно пропекалось.
Итак, для приготовления пирожков нужны следующие ингредиенты:
Для теста:
- 250 мл кефира,
- 1 яйцо,
- 1 чайная ложка соли,
- 1 столовая ложка сахара,
- 30 мл растительного масла,
- 400 г муки,
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Для начинки:
- 400 г картофеля,
- 1 луковица,
- пучок укропа,
- половина чайной ложки соли.
Для начала добавим в кефир соль, сахар и разбитое яйцо. Тщательно перемешиваем, чтобы ингредиенты полностью растворились. Затем вливаем в кефир растительное масло, просеиваем муку и добавляем разрыхлитель. Таким образом, мы замешиваем тесто до получения мягкой и эластичной консистенции. Под целлофаном оставляем тесто на 15 минут, чтобы оно отдохнуло.
В то время как тесто отдыхает, готовим начинку. Для этого превращаем заранее отваренный картофель в пюре. Мелко нарезаем лук и обжариваем его до золотистой окраски. Также измельчаем пучок укропа.
После отдыха, тесто делим на 16 равных частей и формируем из них колобки. Затем оставляем их еще под целлофаном на 10 минут. Раскатываем каждый колобок в лепешку и выкладываем на нее начинку. Запечатываем начинку внутри теста, формируя пирожки, а затем обжариваем их на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон. При подаче на стол важно помнить, чтобы пирожки были выложены на сковороду швом вниз, чтобы сохранить форму и привлекательный внешний вид блюда.
Таким образом, мы получаем вкусное и сытное угощение, которое идеально подходит как для семейного обеда, так и для уютного ужина.