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· Алина Алмакаева

Простейшие пирожки для тех, кто на диете: берем кефир и яйцо

Простейшие пирожки для тех, кто на диете: берем кефир и яйцо

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Пирожки имеют особое место в сердцах всех любителей советской кухни. Это блюдо, которое сделало себя популярным еще задолго до советских времен. Традиционно готовят пирожки с начинкой из картофеля, который дополняется разнообразными ингредиентами, чтобы придать им разные вкусы. Обычно в картофельное пюре добавляют жареный лук или свежий зеленый лук, а также яйца, что делает каждый пирожок уникальным и ароматным.

Однако, помимо начинки, крайне важную роль в создании вкуса играет само тесто. Оно должно быть мягким, нежным и пышным. Особенно важно, если пирожки готовятся на сковороде, чтобы тесто не впитывало слишком много масла и равномерно пропекалось.

Нам потребуются следующие ингредиенты:
- 250 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 30 мл растительного масла;
- 400 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя.


Для начинки:
- 400 г картофеля;
- 1 луковица;
- пучок укропа;
- ½ ч. л. соли.

Для приготовления, добавим в кефир соль, сахар, разбитое яйцо и тщательно перемешаем, чтобы все ингредиенты растворились. Затем добавим растительное масло, просеем муку и добавим разрыхлитель, чтобы замесить мягкое и эластичное тесто. Оставим тесто под полиэтиленовой пленкой на 15 минут. В это время приготовим начинку, размяв предварительно отваренный картофель в пюре, обжаривая мелко нарезанный лук до золотистой окраски, а также измельчив пучок укропа.

Разделим тесто на 16 равных частей, сформируем из них колобки и оставим под пленкой еще на 10 минут. Затем раскатаем каждый колобок в лепешку, выложим на него начинку, запечатаем начинку внутри теста, сформируем пирожки и обжарим их на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон. При подаче на стол стоит помнить, что пирожки нужно выкладывать на сковороду швом вниз, чтобы сохранить форму и красивый внешний вид блюда.

В итоге получается вкусное и сытное угощение, которое подойдет как для семейного обеда, так и для уютного ужина.

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