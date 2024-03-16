Простейшие пирожки для тех, кто на диете: берем кефир и 1 яйцо — есть можно даже на ночь

Пирожки - это настоящая легенда советской кухни, которая завоевала популярность еще задолго до революции. В основном их готовят с начинкой из картошки, добавляя различные ингредиенты, чтобы придать им разнообразные вкусы. Часто в картофельное пюре добавляют жареный лук или свежий зеленый лук, а также яйца, что делает каждый пирожок уникальным и ароматным.



Однако, помимо начинки, большую роль в создании вкуса играет и само тесто. Оно должно быть мягким, нежным и пышным. Особенно важно, если пирожки готовятся на сковороде, чтобы тесто не впитывало слишком много масла и при этом равномерно пропекалось.



Итак, вот вам рецепт:



Ингредиенты

Для теста:

- 250 мл кефира;

- 1 яйцо;

- 1 ч. л. соли;

- 1 ст. л. сахара;

- 30 мл растительного масла;

- 400 г муки;

- 1 ч. л. разрыхлителя.



Для начинки:- 400 г картофеля;- 1 луковица;- пучок укропа;- ½ ч. л. соли.Способ приготовления1. В кефир добавляем соль, сахар, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем до растворения ингредиентов.2. Затем вливаем в кефир растительное масло, просеиваем муку и добавляем разрыхлитель, чтобы замесить мягкое и эластичное тесто. Оставляем тесто под целлофаном на 15 минут.3. В это время готовим начинку. Разминаем отваренный картофель в пюре, обжариваем мелко нарезанный лук до золотистой окраски, а также измельчаем пучок укропа.4. Делим тесто на 16 равных частей, формируем из них колобки и оставляем под целлофаном еще на 10 минут.5. Затем раскатываем каждый колобок в лепешку и выкладываем на нее начинку. Запечатываем начинку внутри теста, формируем пирожки и обжариваем их на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон.6. При подаче на стол не забываем класть пирожки на сковороду швом вниз, чтобы сохранить форму и красивый внешний вид блюда.Получается вкусное и сытное угощение, которое подойдет как для семейного обеда, так и для уютного ужина.