Новости России
· Алина Алмакаева

Простейшие пирожки для тех, кто на диете: берем кефир и 1 яйцо — есть можно даже на ночь

Простейшие пирожки для тех, кто на диете: берем кефир и 1 яйцо — есть можно даже на ночь

gotovim-doma.ru

Подписаться в Telegram

Пирожки - это настоящая легенда советской кухни, которая завоевала популярность еще задолго до революции. В основном их готовят с начинкой из картошки, добавляя различные ингредиенты, чтобы придать им разнообразные вкусы. Часто в картофельное пюре добавляют жареный лук или свежий зеленый лук, а также яйца, что делает каждый пирожок уникальным и ароматным.

Однако, помимо начинки, большую роль в создании вкуса играет и само тесто. Оно должно быть мягким, нежным и пышным. Особенно важно, если пирожки готовятся на сковороде, чтобы тесто не впитывало слишком много масла и при этом равномерно пропекалось.

Итак, вот вам рецепт:

Ингредиенты
Для теста:
- 250 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 30 мл растительного масла;
- 400 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя.


Для начинки:
- 400 г картофеля;
- 1 луковица;
- пучок укропа;
- ½ ч. л. соли.

Способ приготовления
1. В кефир добавляем соль, сахар, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем до растворения ингредиентов.
2. Затем вливаем в кефир растительное масло, просеиваем муку и добавляем разрыхлитель, чтобы замесить мягкое и эластичное тесто. Оставляем тесто под целлофаном на 15 минут.
3. В это время готовим начинку. Разминаем отваренный картофель в пюре, обжариваем мелко нарезанный лук до золотистой окраски, а также измельчаем пучок укропа.
4. Делим тесто на 16 равных частей, формируем из них колобки и оставляем под целлофаном еще на 10 минут.
5. Затем раскатываем каждый колобок в лепешку и выкладываем на нее начинку. Запечатываем начинку внутри теста, формируем пирожки и обжариваем их на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
6. При подаче на стол не забываем класть пирожки на сковороду швом вниз, чтобы сохранить форму и красивый внешний вид блюда.

Получается вкусное и сытное угощение, которое подойдет как для семейного обеда, так и для уютного ужина.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

Глава районов Казани Сергей Миронов был уволен из-за утраты доверия

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

как мы боролись с плесенью

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане скончался бывший прокурор Рамиль Халиуллин

Интересное в Казани

3 дня назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

адвокат по должностным преступлениям в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане замминистра хотят уволить за покупку иностранных акций

Новости Татарстана

день назад

На подъезде к Свияжску растянулась пробка на 4 километра

Новости Казани

13 часов назад

Архитектор не подтвердил эскиз комплекса на берегу Казанки

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани на Вознесенском тракте запустят новые троллейбусы
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

3 часа назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан попал в топ-30 регионов по уровню зарплат в стране

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане
Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили
Лонгриды
5 дней назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

4 часа назад

40 работников «Нэфис Косметикс» заразились сальмонеллезом в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.