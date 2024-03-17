Простейшие легчайшие пирожки для тех, кто на диете: берем кефир и 1 яйцо — есть можно даже на ночь

Пирожки являются неизменным символом советской кухни, восторжествовавшим еще задолго до советских времен. Они варятся в основном с начинкой из картофеля с добавлением разнообразных компонентов, что привносит в них различные оттенки вкуса. В классическое картофельное пюре часто добавляют жареный лук или свежий зеленый лук, а также яйца, делающие каждый пирожок уникальным и ароматным.

Ключевую роль в формировании вкуса играет не только начинка, но и само тесто. Оно должно быть мягким, нежным и пышным.

Ингредиенты

для теста:

— 250 мл кефира;

— 1 яйцо;

— 1 ч. л. соли;

— 1 ст. л. сахара;

— 30 мл растительного масла;



— 400 г муки;— 1 ч. л. разрыхлителя.

для начинки:

— 400 г картофеля;

— 1 луковица;

— пучок укропа;

— ½ ч. л. соли.

Метод приготовления

Добавьте в кефир соль, сахар, взбитое яйцо и хорошо размешайте, чтобы ингредиенты растворились. Затем влейте в кефир растительное масло, просейте муку и добавьте разрыхлитель, чтобы замесить мягкое и эластичное тесто. Оставьте тесто под салфеткой на 15 минут. Пока тесто настаивается, приготовьте начинку: разомните приготовленный картофель в пюре, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистости и измельчите укроп.

Разделите тесто на 16 частей, сформуйте из них шарики и снова оставьте под салфеткой еще на 10 минут. Затем раскатайте каждый шарик в лепешку, положите начинку и сформируйте пирожок, обжаривая на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон. При подаче подавайте пирожки на стол швом вниз, чтобы сохранить форму и привлекательный внешний вид блюда.