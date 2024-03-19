Простейшие диетические пирожки: быстро готовятся и есть можно даже на ночь — рецепт

Всем нам иногда хочется побаловать себя чем-то вкусненьким, но при этом не навредить фигуре. Сегодня мы поделимся с вами рецептом диетических пирожков, которые не только восхитительно вкусные, но и настолько легкие, что их можно смело употреблять даже перед сном. Готовятся они быстро и не требуют сложных ингредиентов.

Ингредиенты:

1 стакан цельнозерновой муки (можно заменить овсяной или другой мукой по вашему вкусу)

1/2 стакана нежирного кефира

1 яйцо (для веганской версии можно использовать льняное яйцо)

1 чайная ложка разрыхлителя

Щепотка соли

Любая низкокалорийная начинка по вашему выбору: яблочная, творожная, овощная и т.д.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. В другой миске взбейте яйцо с кефиром, затем добавьте сухие ингредиенты и замесите тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным, не прилипать к рукам. Если оно слишком липкое, добавьте немного муки. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм и вырежьте круглые формы при помощи стакана или формочки. На одну половину каждого круга выложите немного начинки, оставляя края свободными. Закройте пирожки, защипнув края, и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 15-20 минут до золотистой корочки.

Эти пирожки станут отличным дополнением к вечернему чаю или теплому молоку, а благодаря легкости и питательности, не отразятся на вашей фигуре. Экспериментируйте с начинками, делитесь впечатлениями и наслаждайтесь каждым кусочком без угрызений совести!