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Простейшие диетические пирожки: берем кефир и 1 яйцо — есть можно даже на ночь

Простейшие диетические пирожки: берем кефир и 1 яйцо — есть можно даже на ночь

russianfood.com

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Пирожки — это абсолютно культовое блюдо советской кухни. Главным образом пирожки готовили с картошкой, добавляя разные компоненты, что придавало им разнообразные вкусы. В картофельное пюре зачастую кладут жареный лук или свежий зеленый лук, а также яйца, что делает каждый пирожок по-своему уникальным и ароматным. Пишет портал ProGorod.

Впрочем, помимо начинки, большую роль в создании настоящего вкуса играет само тесто. Оно должно быть мягким, нежным и пышным. Особенно важно это, если пирожки готовятся на сковороде, чтобы тесто не впитывало слишком много масла и при этом равномерно пропекалось.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Для теста:
- 250 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 30 мл растительного масла;

- 400 г муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.

Для начинки:
- 400 г картофеля;
- 1 луковица;
- пучок укропа;
- ½ чайной ложки соли.

Давайте приступим к приготовлению. В кефир добавьте соль, сахар и разбейте яйцо. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты полностью растворились. Затем влейте в кефир растительное масло, просейте муку и добавьте разрыхлитель. Тщательно замесите мягкое и эластичное тесто. Оставьте тесто под целлофаном на 15 минут. Пока тесто отдыхает, готовьте начинку: разомните отваренный картофель в пюре, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистой окраски и измельчите пучок укропа.

Разделите тесто на 16 равных частей, сформуйте из них колобки и снова оставьте под целлофаном на 10 минут. Затем раскатайте каждый колобок в лепешку и положите на нее начинку. Запечатайте начинку внутри теста, сформируйте пирожки и обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Не забудьте подавать пирожки на стол швом вниз, чтобы сохранить их форму и красивый внешний вид.

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