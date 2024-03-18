Простейшие диетические пирожки: берем кефир и 1 яйцо — есть можно даже на ночь

Пирожки — это абсолютно культовое блюдо советской кухни. Главным образом пирожки готовили с картошкой, добавляя разные компоненты, что придавало им разнообразные вкусы. В картофельное пюре зачастую кладут жареный лук или свежий зеленый лук, а также яйца, что делает каждый пирожок по-своему уникальным и ароматным. Пишет портал ProGorod.



Впрочем, помимо начинки, большую роль в создании настоящего вкуса играет само тесто. Оно должно быть мягким, нежным и пышным. Особенно важно это, если пирожки готовятся на сковороде, чтобы тесто не впитывало слишком много масла и при этом равномерно пропекалось.



Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Для теста:

- 250 мл кефира;

- 1 яйцо;

- 1 чайная ложка соли;

- 1 столовая ложка сахара;

- 30 мл растительного масла;



- 400 г муки;- 1 чайная ложка разрыхлителя.Для начинки:- 400 г картофеля;- 1 луковица;- пучок укропа;- ½ чайной ложки соли.Давайте приступим к приготовлению. В кефир добавьте соль, сахар и разбейте яйцо. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты полностью растворились. Затем влейте в кефир растительное масло, просейте муку и добавьте разрыхлитель. Тщательно замесите мягкое и эластичное тесто. Оставьте тесто под целлофаном на 15 минут. Пока тесто отдыхает, готовьте начинку: разомните отваренный картофель в пюре, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистой окраски и измельчите пучок укропа.Разделите тесто на 16 равных частей, сформуйте из них колобки и снова оставьте под целлофаном на 10 минут. Затем раскатайте каждый колобок в лепешку и положите на нее начинку. Запечатайте начинку внутри теста, сформируйте пирожки и обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Не забудьте подавать пирожки на стол швом вниз, чтобы сохранить их форму и красивый внешний вид.