Прощайтесь с Турцией с 17 сентября: после нового решения Минтранса цены на авиабилеты бьют все рекорды

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступила с инициативой перед Минтранс о пересмотре нового постановления, касающегося увеличения аэронавигационных сборов.

По новому регламенту, начиная с 17 сентября, внутренние рейсы будут облагаться на 37%, а международные — на 100 процентов больше. Это решение, одобренное Федеральной антимонопольной службой (ФАС), может значительно изменить ценовую политику на авиабилеты и общую структуру спроса на полеты.

Влияние на стоимость полетов для пассажиров

Увеличение сборов может серьезно отразиться на ценах на авиаперевозки. АЭВТ выразила опасения, что такой шаг повлечет за собой подорожание билетов и, как следствие, сокращение спроса на полеты, особенно на внутренние. В качестве альтернативы, предлагается ограничить рост сборов до 10 процентов по внутренним направлениям и перераспределить остальные на международные рейсы и иностранные компании.

Федор Борисов, руководитель аналитического центра ГосНИИ ГА, отмечает, что даже с учетом повышения, тарифы для внутренних перевозок остаются ниже международных стандартов. Он утверждает, что нововведения увеличат стоимость билета не более чем на 120 рублей на одного пассажира, при общем потоке пассажиров около 100 млн человек.

Перспективы капитального ремонта аэродромов

Одной из целей постановления является финансирование капремонта более 50 аэродромов к 2030 году, на что планируется выделить около 12 млрд рублей в год. АЭВТ выражает беспокойство, что такие расходы станут обременительными и предлагает исключать сборы в аэропортах, где предусмотрена реконструкция через государственно-частные партнерства.

«Это приведет к повышению цен на билеты и ухудшению конкурентоспособности по сравнению с зарубежными компаниями», — отмечено в заявлении Ассоциации.

Рекомендации для пассажиров

Специалисты рекомендуют пассажирам готовиться к возможному увеличению стоимости полетов, но подчеркивают, что изменения не окажут катастрофического влияния. Важно также уделять внимание личному здоровью во время длительных полетов: проводить регулярные разминки, выполнять простые упражнения и пить достаточно воды для предотвращения обезвоживания.

Что дальше?

Пока до введения новых сборов остается немного времени, и, несмотря на активное обсуждение, изменения в проект вряд ли будут внесены. Скорее всего, с 17 сентября новые сборы вступят в силу, и авиакомпаниям придется адаптироваться к новым условиям.

