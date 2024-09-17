Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Прощайтесь с Турцией с 17 сентября: после нового решения Минтранса цены на авиабилеты бьют все рекорды

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта ...

yandex.ru

Подписаться в Telegram

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступила с инициативой перед Минтранс о пересмотре нового постановления, касающегося увеличения аэронавигационных сборов.

По новому регламенту, начиная с 17 сентября, внутренние рейсы будут облагаться на 37%, а международные — на 100 процентов больше. Это решение, одобренное Федеральной антимонопольной службой (ФАС), может значительно изменить ценовую политику на авиабилеты и общую структуру спроса на полеты.

Влияние на стоимость полетов для пассажиров

Увеличение сборов может серьезно отразиться на ценах на авиаперевозки. АЭВТ выразила опасения, что такой шаг повлечет за собой подорожание билетов и, как следствие, сокращение спроса на полеты, особенно на внутренние. В качестве альтернативы, предлагается ограничить рост сборов до 10 процентов по внутренним направлениям и перераспределить остальные на международные рейсы и иностранные компании.

Федор Борисов, руководитель аналитического центра ГосНИИ ГА, отмечает, что даже с учетом повышения, тарифы для внутренних перевозок остаются ниже международных стандартов. Он утверждает, что нововведения увеличат стоимость билета не более чем на 120 рублей на одного пассажира, при общем потоке пассажиров около 100 млн человек.

Перспективы капитального ремонта аэродромов

Одной из целей постановления является финансирование капремонта более 50 аэродромов к 2030 году, на что планируется выделить около 12 млрд рублей в год. АЭВТ выражает беспокойство, что такие расходы станут обременительными и предлагает исключать сборы в аэропортах, где предусмотрена реконструкция через государственно-частные партнерства.

«Это приведет к повышению цен на билеты и ухудшению конкурентоспособности по сравнению с зарубежными компаниями», — отмечено в заявлении Ассоциации.

Рекомендации для пассажиров

Специалисты рекомендуют пассажирам готовиться к возможному увеличению стоимости полетов, но подчеркивают, что изменения не окажут катастрофического влияния. Важно также уделять внимание личному здоровью во время длительных полетов: проводить регулярные разминки, выполнять простые упражнения и пить достаточно воды для предотвращения обезвоживания.

Что дальше?

Пока до введения новых сборов остается немного времени, и, несмотря на активное обсуждение, изменения в проект вряд ли будут внесены. Скорее всего, с 17 сентября новые сборы вступят в силу, и авиакомпаниям придется адаптироваться к новым условиям.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Последние мгновения жизни водителя и пассажира авто в РТ попали на видео

Новости России

день назад

Число клиентов «Привилегии» ВТБ достигло 1 млн человек

куда обратиться для выведения плесени

Новости Татарстана

8 часов назад

16 сентября задержан еще один чиновник из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

ремонт конвекторов баллу в Нижнем Новгороде

Новости Казани

5 часов назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Новости Татарстана

22 часа назад

Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын стал женихом Алины Загитовой

Новости Татарстана

день назад

Вадим Никитин стал главой Мамадышского района

Новости Казани

день назад

В Казани 16 сентября автобус перекрыл движение
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Правительство республики обновило норматив затр...

Новости Казани

31 минуту назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты

Интересное в Казани

день назад

Какие страхи давно в прошлом, но их не могут забыть пациенты стоматолога — разбираем под микроскопом

Новости Татарстана

час назад

Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Госсовета Татарстана

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане на четверть выросло число госпитализаций из-за COVID-19
Бывший минобр Татарстана подозревается в получе...
Новости Татарстана
час назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Новости Татарстана

5 часов назад

В Челнах появились машины без водителей

Новости Татарстана

6 часов назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах

Новости Казани

8 часов назад

На Центр развития футбола в Казани направят еще 588 миллионов рублей
Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: ...
Новости России
5 дней назад

Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с Яндекс Плюсом
Елабужанин толкнул нового друга на забор кладби...
Новости Татарстана
6 часов назад

Елабужанин толкнул нового друга на забор кладбища и оставил умирать