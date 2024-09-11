Пропадет с полок магазина в сентябре: приготовьтесь к неприятному сюрпризу - купите впрок

К концу 2024 года жители России могут столкнуться с повышением цен на черный пакетированный чай на 7-10%. Эксперты объясняют это ростом, в первую очередь, затруднениями с импортом этого популярного продукта.

Евгения Жухова, экономист и аналитик, подчеркивает, что основная причина предстоящего увеличения цен кроется в существенных трудностях, связанных с ввозом чая в Россию. «Проблемы с логистикой, вызванные геополитическими изменениями и пандемическими ограничениями, серьезно повлияли на поставки», - говорит Жухова. Кроме того, неблагоприятные погодные условия в странах, традиционно экспортирующих чай, таких как Индия и Шри-Ланка, усугубили ситуацию, приведя к урожайным неурядицам.

Внутреннее производство в России пока что не способно в полной мере компенсировать этот дефицит, поскольку оно удовлетворяет всего лишь 20% от общего спроса на чай. Это означает, что большая часть чая по-прежнему зависит от импорта, делая рынок уязвимым для колебаний в международной торговле и политике.

Потребители уже начинают ощущать последствия этих изменений. Некоторые магазины и торговые сети сообщают о повышении закупочных цен на чай, что, в свою очередь, приводит к увеличению розничных цен для конечных покупателей. Эксперты предостерегают, что если текущие тренды сохранятся, цены могут продолжить расти.

Это повышение цен ставит перед властями задачу по укреплению внутреннего производства и поиску альтернативных источников импорта, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и защитить интересы российских потребителей чая.

В текущей ситуации, призывы к поддержке отечественных производителей и разработка стратегий по диверсификации поставок выходят на первый план как необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях мировой нестабильности.