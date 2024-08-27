Пропадет с полок магазина с 27 августа: будьте готовы к неприятному сюрпризу - закупите впрок

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Евгения Жухова, эксперт по экономике и маркетин...

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Евгения Жухова, эксперт по экономике и маркетингу из «Синергии», предупреждает о предстоящем росте цен на черный чай в нашей стране, которое может достигнуть 7-10% к концу 2024 года.

Основные факторы повышения цен

Зависимость России от импорта чая является ключевым фактором, влияющим на ценообразование. Внутреннее производство удовлетворяет только около 20% от общего спроса на чай, что делает рынок уязвимым перед международными воздействиями.

Глобальные вызовы, влияющие на импорт:

  • Логистические сложности: ограничения и санкции, возникшие после 2022 года, а также изменения в торговых маршрутах усложнили доставку чая в Россию.
  • Геополитическая нестабильность: политические напряжения в основных чайных регионах увеличивают неопределенность и риски для производителей.
  • Климатические изменения: засухи в Индии, значительном производителе чая, уже сократили урожай, что станет причиной увеличения стоимости индийского чая более чем на 20%.

Воздействие на потребительский рынок

Ожидается, что наибольшее повышение цен будет относиться к черному чаю в пакетиках, самому популярному сорту среди населения Российской Федерации. В то же время, цены на премиальные сорта, такие как зеленый чай, пуэр и улун, поднимутся менее значительно — на уровне около 5%.

Культурное значение и потребительские предпочтения

Чай играет важную роль в культуре России, с 85% населения, предпочитающим черный чай. Предстоящее повышение цен может существенно повлиять на потребительские привычки, возможно, стимулируя переход на более доступные сорта или альтернативные напитки.

Прогнозы и адаптация рынка

Эта ситуация подчеркивает необходимость учета глобальных экономических и экологических тенденций для понимания и прогнозирования динамики местных потребительских рынков. Рынок чая в России будет адаптироваться к новым вызовам, и потребители, возможно, начнут искать альтернативные варианты для удовлетворения своих потребностей в напитках, сообщает progorod59.

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